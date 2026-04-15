2026 ÖSYM ALES takvimi: ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri açıklandı mı?
Milyonlarca üniversite mezunu adayın kariyer planı için kritik bir eşik olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvurular tamamlandı. Peki ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav yerleri açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 15 Nisan 2026 - 12:07
1
25 Mart–2 Nisan 2026 tarihleri arasında başvuruları alınan ALES için geç başvuru süreci de 9 Nisan’da sona erdi. Günümüzde ise adaylar, sınavın yapılacağı tarih ve sınav yerlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav yerleri açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
2
ALES SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/1 sınavı, 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
3
2026 ALES/2 VE ALES/3 TARİHLERİ
ALES/2 sınavı 26 Temmuz, ALES/3 sınavı ise 29 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.