2026 Ramazan Bayramı tarihi: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken, bayramın hangi günlere denk geldiği ve tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yeniden gündeme geldi. Daha önce bazı bayramlarda resmi tatilin idari izinlerle birleştirilmesi, çalışanlara daha uzun bir tatil yapma imkânı sağlamıştı. Bu nedenle vatandaşlar, bu yıl da benzer bir uygulama olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Ramazan Bayramı yaklaşırken bayramın hangi tarihlere denk geldiği ve resmi tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yeniden merak konusu oldu. Geçmiş yıllarda bazı bayramlarda tatil süresinin idari izinlerle birleştirilmesi, vatandaşlara hem dinlenme hem de seyahat planı yapma fırsatı sunmuştu. Bu nedenle gözler bu yıl alınacak olası kararlara çevrildi. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 Ramazan ayı 19 Şubat ile 19 Mart arasında idrak edilecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:
- 19 Mart 2026 Perşembe arife
- 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. günü
- 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. günü
- 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. günü
2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Şu anda resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olacak. Tatilin 9 güne tamamlanıp tamamlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.
Ancak bu sene hafta sonuna doğru başlayan bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle 9 günlük tatil zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.
2025 yılında Ramazan Bayramı’nın resmi tatil süresi arife günü ile birlikte toplam 3,5 gün olarak uygulandı. 29 Mart 2025 Cumartesi günü arife olması nedeniyle yarım gün tatil sayılırken, bayramın birinci günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü ise 1 Nisan Salı gününe denk geldi. Ancak kamu çalışanları için verilen idari izinlerle bayram tatili uzatıldı ve hafta sonlarıyla birleştirilerek toplamda 9 günlük bir tatil oluştu. Böylece Ramazan Bayramı tatili 29 Mart’tan başlayarak 6 Nisan’a kadar devam etti.