2026 Şubat emekli promosyon kampanyaları yenilendi! SSK Bağkur en yüksek emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar?
Şubat emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. SSK Bağkur emeklileri maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isterken şartları merak ediyor. Emekli promosyonu 2026 yılında kamu ve özel bankalar tarafından Şubat ayında 30 bin TL'ye ulaşan tutarlarla yeniden güncellendi. Peki, emekli promosyon veren bankalar hangisi ve en yüksek ne kadar promosyon veriyor? İşte, güncel banka promosyonları 2026
Emekli promosyon veren bankalar güncellendi. Yapı Kredi, Garanti, ING, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda emekli promosyon tutarları değişti. Yeni emekli zam tablosunun netleşmesiyle birlikte, bankaların promosyon tutarları da güncellendi. Peki, Şubat ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026 ne kadar, en yüksek veren banka hangisi? İşte emekli maaş promosyon veren bankalar
DENİZBANK
Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 5 bin TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 10 bin TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 12 bin TL ödeme yapmaktadır.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.
Böylece DenizBank’ın emeklilere ödediği promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkmaktadır.
Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile DenizBank’tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
GARANTİ BBVA
15.000 TL’ye kadar nakit promosyona ek olarak;
Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,
2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL,
yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sunmaktadır.
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Emekli promosyon avantajından 1 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilmektedir.
ZİRAAT BANKASI
2026 yılında emekli promosyon kampanyaları yeniden gündemde. Ziraat Bankası, maaşını bankaya taşıyan emeklilere yönelik nakit promosyon ve ek finansman desteği sunuyor. Kampanya kapsamında 3 yıl maaş alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
ZİRAAT BANKASI'NDAN 40 BİN TL’YE KADAR FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ
Kampanya kapsamında ayrıca emeklilere 40.000 TL’ye kadar, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı da sunuluyor. Bu destek, özellikle acil nakit ihtiyacı olan emekliler için önemli bir finansman avantajı sağlıyor.
2026 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI
Emekli maaş aralığına göre ödenen promosyon miktarları şöyle:
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
Promosyon ödemeleri tek seferde nakit olarak yapılıyor ve tutar, emeklinin aldığı maaş miktarına göre belirleniyor.
QNB
Emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını QNB'den alan emeklilere 31.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır.
Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 8 bin 500 TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 13 bin 500 TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 16 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara 20 bin TL ödenmektedir.
Kampanya 8 Ekim 2025- 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine, 12.000 TL’ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunmaktadır.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabilecek.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacak.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunmaktadır.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL,
20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Promosyon tutarı; fatura ödeme talimatı, bireysel kredi kartı kullanımı, dijital bankacılık ve mobil üzerinden yapılan işlemlere göre 30 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan emeklilere özel 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ödenmektedir.
Banka ayrıca 9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart’ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık sunmaktadır.
1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası’ndan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.
Halihazırda emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK Emeklilerinden; 05 Mayıs 2025 tarihinden sonra promosyon taahhüdü verenler/promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.
ING
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödenmektedir.
Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanmak mümkün.
Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanılabilmektedir.
Kampanya 1 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.