2026 TOKİ İstanbul kura takvimi: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Binlerce vatandaşın yakından takip ettiği TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen tarih, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları nasıl öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde.
Binlerce vatandaşın yakından takip ettiği TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen tarih, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklandı. Yeni evlerine kavuşma heyecanı yaşayan vatandaşlar için süreç netleşirken, TOKİ İstanbul kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve kura sonuçlarının nasıl öğrenileceği merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un son açıklamasına göre TOKİ İstanbul kura çekimi 25 Nisan 2026 Cumartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi beklenen tören kapsamında, İstanbul’daki 100 bin sosyal konutun hak sahipleri de belli olacak.
KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar kamuoyuna iki ayrı kanal üzerinden duyurulacak. Adaylar, e-Devlet Kapısı’nda yer alan “Konut / İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama” ekranı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla asil veya yedek listede yer alıp almadıklarını öğrenebilecek. Bunun yanı sıra TOKİ’nin resmi internet sitesi toki.gov.tr üzerinden de asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin isim listeleri PDF formatında erişime açılacak.