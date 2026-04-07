2026 TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS 2. dönem ne zaman?
ÖSYM tarafından 15 Mart'ta yapılan 2026 TUS 1. dönem sınavının ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Uzmanlık hedefiyle sınava giren binlerce hekim adayı, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ''TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? TUS 2. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 07.04.2026 - 17:30
1
Mart ayında gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) ardından adaylar, branşlara göre başarı sıralamalarını ve tercih sürecini şekillendirecek kontenjan ve branş dağılımı listesini yakından inceleyecek. Sınavın değerlendirme süreci devam ederken, tercih kılavuzunun da sonuçların açıklanmasına yakın bir tarihte yayımlanması öngörülüyor. İşte detaylar...
2
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre, TUS 1. dönem sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde adayların erişimine sunulacak.
3
TUS 2.DÖNEM NE ZAMAN?
2026 ÖSYM takvimine göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın 2. dönemi (2026-TUS 2. Dönem) 23 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Başvurular ise 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ