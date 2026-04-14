AY'IN EVRELERİ

Ay, Dünya etrafındaki hareketi sırasında farklı görünümler alır ve bu görünümler Ay’ın evreleri olarak adlandırılır.

Yeni ay evresinde Ay’ın aydınlık yüzü Dünya’ya dönük olmadığından çıplak gözle seçilemez; yalnızca Güneş tutulması sırasında fark edilebilir.

Hilal evresinde Ay, Güneş’in doğusunda yer alır ve Güneş battıktan kısa bir süre sonra batı ufkuna yakın konumda ince bir yay şeklinde görülür.

İlk dördün evresi, yeni aydan yaklaşık bir hafta sonra Ay’ın yarım daire biçiminde göründüğü ve Güneş’e göre yaklaşık 90° açı yaptığı dönemdir.