2026 YENİ AY TARİHİ: Yeni ay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Yeni Ay evresi Nisan ayında Koç burcunda gerçekleşecek. Ay'ın döngüsündeki ilk evre olan Yeni Ay sırasında, Ay'ın aydınlık yüzü Dünya'ya dönmediği için gökyüzünde net şekilde gözlemlenemez. Astrolojik yorumlara göre bu dönem, burçlar üzerinde çeşitli etkilerle ilişkilendirilirken, gökyüzü olayını merak edenler "Yeni Ay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar
Yeni Ay evresinin Koç burcunda gerçekleşecek olması, astrolojiyle ilgilenenlerin dikkatini tarih ve saat bilgisine çevirdi. Yeni Ay, Güneş ile kavuşumun ardından Ay’ın gökyüzünde ilk ince hilal şeklinde görünmeye başladığı evre olarak biliniyor. Öte yandan Kova burcundaki Yeni Ay’ın da cesaret, yeni başlangıçlar ve beklenmedik gelişmelerle ilişkilendirildiği yorumları öne çıkıyor. Peki Yeni Ay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte merak edilen ayrıntılar…
YENİ AY NE ZAMAN?
Koç Yeni Ayı, 17 Nisan Cuma günü Koç burcunda gerçekleşecek.
AY'IN EVRELERİ
Ay, Dünya etrafındaki hareketi sırasında farklı görünümler alır ve bu görünümler Ay’ın evreleri olarak adlandırılır.
Yeni ay evresinde Ay’ın aydınlık yüzü Dünya’ya dönük olmadığından çıplak gözle seçilemez; yalnızca Güneş tutulması sırasında fark edilebilir.
Hilal evresinde Ay, Güneş’in doğusunda yer alır ve Güneş battıktan kısa bir süre sonra batı ufkuna yakın konumda ince bir yay şeklinde görülür.
İlk dördün evresi, yeni aydan yaklaşık bir hafta sonra Ay’ın yarım daire biçiminde göründüğü ve Güneş’e göre yaklaşık 90° açı yaptığı dönemdir.
Şişkin ay evresinde Ay’ın aydınlık kısmı yarımdan fazla görünür ve dolunaya doğru ilerler.
Dolunay evresinde ise Ay, Dünya’dan tam aydınlık bir daire şeklinde izlenir.
Son olarak son dördün evresinde Ay’ın sol yarısı aydınlık olarak görülür ve döngü yeniden yeni ay evresine doğru devam eder.