2026 yılı katılım sigortacılığı etkinliklerinin ilki Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirildi  

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) tarafından düzenlenen “Katılım Sigortacılığında Güncel Gelişmeler” başlıklı etkinlik 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşması, MÜİSEF Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın tarafından yapıldı.

Açılışın ardından, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım tarafından gerçekleştirilen sunumda; katılım sigortacılığı ve katılım bireysel emeklilik sisteminin genel görünümü ele alındı. Sunumda ayrıca, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Doğu Asya ve Pasifik (EAP) ile Avrupa ve Orta Asya (ECA) ülkelerindeki katılım sigortacılığı mevzuatının mevcut durumu, katılım finans alanında faaliyet gösteren uluslararası standart belirleyici kuruluşların düzenlemeleri ve katılım sigortacılığı danışma komitelerinin kararlarında en sık karşılaşılan konular akademik ve uygulama yönüyle değerlendirildi.