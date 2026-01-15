Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.418,61 %0,39
        DOLAR 43,1907 %0,02
        EURO 50,2536 %-0,11
        GRAM ALTIN 6.384,49 %-0,72
        FAİZ 36,80 %-0,76
        GÜMÜŞ GRAM 123,56 %-4,60
        BITCOIN 96.698,00 %-0,88
        GBP/TRY 57,8112 %-0,48
        EUR/USD 1,1607 %-0,32
        BRENT 63,78 %-4,12
        ÇEYREK ALTIN 10.440,92 %-0,70
        Haberler Ekonomi Sigorta 2026 yılı katılım sigortacılığı etkinliklerinin ilki Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirildi   - Sigorta Haberleri

        2026 yılı katılım sigortacılığı etkinliklerinin ilki Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirildi  

        Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) tarafından düzenlenen "Katılım Sigortacılığında Güncel Gelişmeler" başlıklı etkinlik 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 17:40 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katılım sigortacılığı anlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) tarafından düzenlenen “Katılım Sigortacılığında Güncel Gelişmeler” başlıklı etkinlik 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Etkinliğin açılış konuşması, MÜİSEF Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın tarafından yapıldı.

        Açılışın ardından, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım tarafından gerçekleştirilen sunumda; katılım sigortacılığı ve katılım bireysel emeklilik sisteminin genel görünümü ele alındı. Sunumda ayrıca, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Doğu Asya ve Pasifik (EAP) ile Avrupa ve Orta Asya (ECA) ülkelerindeki katılım sigortacılığı mevzuatının mevcut durumu, katılım finans alanında faaliyet gösteren uluslararası standart belirleyici kuruluşların düzenlemeleri ve katılım sigortacılığı danışma komitelerinin kararlarında en sık karşılaşılan konular akademik ve uygulama yönüyle değerlendirildi.

        Bunun yanı sıra, söz konusu uluslararası kuruluşlar ve küresel uygulamalarla uyumu güçlendirmeye yönelik olarak SEDDK tarafından hazırlanan taslak yönetmeliğin genel yaklaşımı ve kapsamı katılımcılarla paylaşıldı. Programın interaktif kısmında ise katılımcılardan gelen sorular cevaplandı.

        Etkinlik sonrasında gerçekleştirilen özel toplantıda ise katılım sigortacılığı alanında akademi–kamu–sektör iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu ve geleceğe dönük iş birliği imkânları ele alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinde boğulan Esra, Çankırı'da toprağa verildi

        ANKARA'da evinde boğularak öldürülen Esra Muratoğlu (28), memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan sevgilisi olduğu iddia edilen Orhan K. (34) ve kendi annesi Çilem Y. (48), adliyeye sevk edildi. (DHA)

        #sigorta
        #SEDDK
        #katılım sigortacılığı
        #Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Para dolu poşeti çöpe attı
        Para dolu poşeti çöpe attı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"