2026 YKS NE ZAMAN? TYT, AYT VE YDT OTURUM TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre, üniversiteye giriş sınavı bu yıl haziran ayının üçüncü haftasında uygulanacak. Sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ikinci oturum olarak 21 Haziran 2026 Pazar sabahı, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra adaylarla buluşacak.