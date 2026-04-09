        Haberler Bilgi Gündem 2026 YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT oturum tarihleri açıklandı mı? 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2026 YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT oturum tarihleri açıklandı mı?

        Milyonlarca veli ve öğrencinin son günlerde merak ettiği konuların başında ''YKS 2026 ne zaman?'' sorusu gelmekte. Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için kritik bir viraj olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ya sayılı günler kaldı. Peki, 2026 YKS ne zaman ve TYT, AYT, YDT oturum tarihleri açıklandı mı? Detaylar haberimizde…

        Giriş: 09.04.2026 - 12:23 Güncelleme:
        2026 YKS, Haziran ayında yapılacak ve geri sayım hızlandı. ÖSYM tarafından paylaşılan güncel verilere göre, üç farklı oturum halinde düzenlenecek sınavlarda adayların bilmesi gereken teknik detaylar yer alıyor. İşte detaylar…

        2026 YKS NE ZAMAN? TYT, AYT VE YDT OTURUM TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre, üniversiteye giriş sınavı bu yıl haziran ayının üçüncü haftasında uygulanacak. Sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ikinci oturum olarak 21 Haziran 2026 Pazar sabahı, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra adaylarla buluşacak.

        2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınavların sona ermesinin ardından adaylar, sonuçları merakla bekleyecek. ÖSYM takviminde herhangi bir değişiklik olmazsa, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
