        2026 YKS tarihleri: YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman, saat kaçta? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        2026 YKS tarihleri: YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman, saat kaçta? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        Milyonlarca adayın hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvimle birlikte sınav tarihleri netleşti. Adayların katılacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının gün ve saat bilgileri belli oldu. İşte 2026 YKS'ye dair kısa ve net detaylar…

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 10:24
        Adayların merakla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvimle birlikte Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarih ve saatleri netleşti. Sınav süreciyle ilgili tüm önemli bilgiler adaylar için belli oldu. Peki, 2026 YKS ne zaman yapılacak?

        YKS NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin belirlediği takvime göre sınavlar 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde tamamlanacak.

        TYT OTURUMU TARİHİ VE SAATİ

        Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak. Tüm adayların katılmak zorunda olduğu bu ilk oturum saat 10.15’te başlayacak. 120 sorudan oluşan sınav için adaylara 165 dakika süre verilecek. Sınav binalarına girişler ise 10.00 itibarıyla kapanacak.

        AYT VE YDT OTURUMU TARİHİ VE SAATİ

        Sınavın ikinci günü olan 21 Haziran 2026 Pazar’da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45’te başlayacak. Bu oturumda adaylara 120 dakika süre tanınacak ve 15.30’dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
