        Haberler Dünyadan 2027 Oscar Ödülleri'ni de Conan O'Brien sunacak

        2027 Oscar Ödülleri'ni de Conan O’Brien sunacak

        Conan O'Brien, 2027 Oscar Ödülleri'nin sunucusu olarak açıklandı. Böylece ünlü komedyen, Oscar törenini üst üste üçüncü kez sunmuş olacak

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 12:11
        Oscar'ın sunucusu belli oldu

        Amerikalı komedyen ve sunucu Conan O'Brien, 2027 Oscar Ödülleri'ne ev sahipliği yapacak. Bu, 63 yaşındaki TV yıldızının Oscar sunuculuğu görevini üst üste üçüncü kez üstlenmesi anlamına geliyor.

        ABC kanalı ve Oscar Akademisi, O'Brien'ın 99. Oscar Ödülleri törenini sunacağını duyurdu. Tören, 14 Mart 2027 Pazar günü yapılacak.

        Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Lynette Howell Taylor, yaptıkları ortak açıklamada, "99. Oscar Ödül Töreni için Conan, Raj, Katy, Jeff ve Mike ile tekrar birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. İnanılmaz bir ekip ve son iki yıldır büyüleyici, eğlenceli ve içten gösteriler hazırladılar. Küresel film topluluğumuzu onurlandırırken devam eden ortaklıkları için minnettarız. Conan'ın zekası ve mizahıyla kutlamaya mükemmel bir şekilde liderlik etmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.

        Emmy ödüllü canlı televizyon etkinliği yapımcıları Raj Kapoor ve Katy Mullan, "Conan O'Brien ile Oscar töreninde üçüncü kez bir araya gelmek gerçekten çok özel. Herkesin sevdiği o kendine özgü mizah anlayışını, tüm gösteriye yansıyan gerçek bir sıcaklık ve cömertlikle birleştiriyor. O gerçek bir yaratıcı ortak, tamamen güvendiğimiz ve hem sahne arkasında hem de sahnede tüm süreci gerçekten eğlenceli hale getiren biri. Bunu birlikte geliştirmeye devam ettiğimiz için son derece minnettarız" ifadesini kullandı.

        O'Brien, bu yıl mart ayında gerçekleşen 2026 Oscar Ödülleri gecesine, esprileri ve iğnelemeleriyle damga vurmuştu.

