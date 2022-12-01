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Haberler Turizm '2030 senesinde 40 otele ulaşmayı hedefliyoruz'
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Elite World Hotels & Resorts 4 yeni markası ile Türk yatırımcılarla bir araya gelecek

Elite World Hotels & Resorts, yeni stratejisi doğrultusunda Türk yatırımcılara isim hakkı vererek management ve franchise işletme modelleri çalışmalarına başladı. Turizm sektörüne, Elite World Grand, Elite World, Elite World Comfy ve Elite World Go olmak üzere 4 markayı kazandıran Elite World, Türk yatırımcılar ile bir araya gelmeyi amaçlıyor

'2030 senesinde 40 otele ulaşmayı hedefliyoruz'
'2030 senesinde 40 otele ulaşmayı hedefliyoruz'
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Elite World Hotels &Resorts, düzenlenen basın toplantısıyla Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu ile Elite World Hotels & Resorts COO’su Orkun Petekçi yeni stratejilerini, franchise işletme modellerine yönelik detaylarını anlattı.

Geliştirdikleri otel markalarını ilk kez duyuruldu. Orkun Petekçi, otel sahibi olmak isteyen yatırımcılar için otel projesinin tamamen kit halinde hazır olduğunu belirterek proje ve proje süreçleriyle uğraşmak zorunda kalmayacaklarını açıkladı. Türkiye’nin 7 bölgesinde ve yurtdışında isim hakkı vererek büyümeyi hedefleyen zincir, oluşturduğu 4 ayrı markayla her ekonomik kesime de hitap etmeyi de amaçlıyor.

'ULUSLARARASI OTEL ZİNCİRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ'

Elite World Hotels & Resorts Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu 46 yıldır turizm sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını söyledi. Bezaroğlu, “Biz Elite World Otelleri olarak ülkemizin hedefleri ve çıkarları doğrultusunda turizm sektörünün büyümesi için TURQUALITY Marka Destek Programı’na alınan ilk otel markası olduk. Böylece sektörümüzde önemli bir ilke imza attık. Elite World markası olarak uluslararası otel zinciri olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca hizmet kalitemizi, başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve mevcut konumumuzu üst seviyelere taşımak için yatırımlarımızı artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MANAGEMENT VE FRANCHISE İŞLETME MODELLERİMİZ İLE YATIRIMCILARA YENİ KAPILAR AÇACAĞIZ'

Elite World Hotels & Resorts olarak ekonomi, orta, üst ve lüks olmak üzere dört ayrı segmentte hizmet vermek için geliştirilen 4 yeni marka ile turizm sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediklerini belirten Elite World Hotels & Resorts COO’su Orkun Petekçi, “Elite World Hotels & Resorts olarak 4 yeni markamız ile yeni stratejimiz doğrultusunda isim hakkı vererek management ve franchise işletme modellerimiz ile yatırımcılara yeni kapılar açacağız. Bu doğrultuda ki stratejik planlamız ile 2030 yılında 40 otele ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni nesil bakış açımız, yerel tecrübemiz ile Türkiye’nin yerli ve milli turizm değerlerini kendimize misyon edinerek sektörümüzü en üst seviyelere taşımak için çalışıyoruz. Elite World olarak bugüne kadar benzersiz kalite ve hizmet anlayışımızla misafirlerimize alışılmışın dışında bir deneyim yaşattık ve yaşatmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Elite World Hotels & Resorts, Türkiye’nin 7 bölgesinde ve yurtdışında isim hakkı vererek büyümeyi hedefliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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