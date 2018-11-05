Türkiye’ye ilk kez 1988 yılında gelen, özellikle yağışlı ve nemli bölgeler olan Doğu Karadeniz ile Marmara Bölgesi'nde üreticiler tarafından kabul gören kivinin tahtı her geçen gün güçleniyor. Ordu’da ilk olarak 1993 yılında birkaç üretici tarafından hobi olarak dikimine başlanan kivi, zaman içerisinde üretim alanını arttırdı. Fiyatının da yüksek olmasıyla birlikte üreticiler fındığa ek gelir olarak kivi dikimine yöneldi. Bugün gelinen noktada kivi üreticisi sayısı 2 binlere ulaşırken, üretim alanı 3 bin dekara, yıllık rekolte 7 bin tona yükseldi. Ordu ili, bu üretim alanı ve yıllık rekoltesi ile Yalova’dan sonra Türkiye’de en fazla kivi üretilen ikinci il konumuna geldi.



Özellikle sahil bölgesinde Altınordu, Gülyalı, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde gerçekleştirilen kivi üretiminin bu yıl 7 bin ton olarak gerçekleştiğini belirten Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivinin kilo fiyatının 3 lira olduğunu belirterek, “Fındığın yanında alternatif olarak üretilen ürünler arasında yer alan kivinin 2018 yılı fiyatı 3 lira olarak belirlendi. Bu yıl üretim miktarı 7 bin ton olarak gerçekleşti. Bu durumda kivi Ordu il ekonomisine yılda 21 milyon lira gelir sağlıyor. 25 yıl önce hobi amaçlı başlanılan kivi dikimi bugün 3 bin dekar alana ulaştı. 10 yıl önce 500 kivi üreticisi varken bugün 2 bin üretici kivi üretimi gerçekleştiriyor” dedi.





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