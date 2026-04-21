        Haberler Bilgi Gündem 21 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar?

        Son dönemlerde Ortadoğu'da yaşanan ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim, tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla zirveye çıkan akaryakıt sorunu, geçici ateşkes ve boğazın yeniden açılmasıyla birlikte sakinleşmeye başladı. Yakın zamanda yapılan indirimlerin ardından yeni bir indirim daha gelip gelmeyeceği sorusu ise vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 19:22 Güncelleme:
        Son aylarda Ortadoğu’daki savaş atmosferi nedeniyle hızlı bir yükselişe geçen akaryakıt fiyatları, dünyada olduğu gibi ülkemizdeki araç sahiplerini de yakından ilgilendirmeye devam ediyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? Detaylar haberimizde.

        BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

        Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmaların ardından piyasada görece bir durgunluk hakim. 16 Nisan’da motorine yapılan 4,04 TL’lik indirimin ardından gözler yeni bir fiyat değişikliğine çevrilse de, kısa vadede benzin ve motorin için herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Fiyatların bir süre mevcut seviyelerde kalması öngörülüyor.

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 62.70 TL/LT

        Motorin: 71.59TL/LT

        LPG: 34.99 TL/LT

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 62.56 TL/LT

        Motorin: 71.45 TL/LT

        LPG: 34.39 TL/LT

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 63.67 TL/LT

        Motorin: 72.71 TL/LT

        LPG: 34.87 TL/LT

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 63.94 TL/LT

        Motorin: 72.99 TL/LT

        LPG: 34.79 TL/LT

        ÖNERİLEN VİDEO

        Köylerine 7 yıldır gelen leylekler Garip ve Gurbet'i kamerayla takip ediyorlar

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyü sakinleri, elektrik direğindeki yuvaya 7 yıldır gelen 'Garip' ve 'Gurbet' ismini verdikleri leylekleri kurdukları kamera ile takip ediyor. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ateşkesi uzatacağım"
        "Ateşkesi uzatacağım"
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar