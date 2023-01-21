Piyasalarıının kapalı olduğu 21 Ocak Cumartesi günü güncel altın fiyatları gündemi meşgul etmeye başladı. Yatırımcılar, altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Peki, "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" İşte 21 Ocak 2023 Kapalıçarşı, canlı çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...