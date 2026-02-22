Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 21 Şubat 2026 Cumartesi günü reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi, total ve AB reytinglerde ilk 10'a hangi yapımlar girdi?

        Cumartesi reyting sonuçları bekleniyor! 21 Şubat 2026 televizyonda en çok hangi yapım reyting aldı?

        21 Şubat 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yoğun bir rekabet yaşandı. Dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken, yarışma programları ile yerli ve yabancı filmler de farklı izleyici tercihlerine hitap etti. Hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken yapımlar reyting listelerinde üst sıralara yerleşmeyi başarırken, yayın akışındaki çeşitlilik bazı programların izlenme oranlarında geride kalmasına neden oldu. İşte, 21 Şubat 2026 Cumartesi gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 08:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        21 Şubat 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yine yoğun bir rekabet yaşandı. Hikâyesi ve oyuncu performanslarıyla öne çıkan bazı yapımlar geniş izleyici kitlelerine ulaşarak reyting sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Yayın akışındaki alternatiflerin fazlalığı ise bazı programların hedeflenen izlenme oranlarına erişememesine ve listenin alt basamaklarında kalmasına yol açtı. İşte, 21 Şubat 2026 Cumartesi gününün dikkat çeken yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…

        2

        21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        3

        21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi