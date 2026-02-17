212 NexT’ten ileri kimya teknolojileri girişimi Aepnus’a yatırım
212 NexT, Seri A öncesi yatırım turunda elektrokimyasal teknolojiler geliştiren Aepnus'a yatırım yaptı. Aepnus, aldığı yatırımla ekibini büyütmeyi, küresel ölçekte projelerini geliştirmeyi ve endüstriyel iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor
212’nin desteğiyle kurulan, ileri malzeme teknolojileri odaklı yatırım fonu 212 NexT, yeni yatırımını Seri A öncesi yatırım turunda elektrokimyasal teknolojiler geliştiren Aepnus’a yatırım yaptı. ABD merkezli, Türk kurucu ortaklı Aepnus, aldığı yatırımla ekibini büyütmeyi, global ölçekte projelerini geliştirmeyi, yeni endüstriyel müşterilerle iş birliklerini genişletmeyi ve Seri A turuna hazırlık kapsamında ticari ve teknik altyapısını güçlendirmeyi planlıyor.
212 NexT Yönetici Ortağı Çağlar Urcan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Aepnus, kostik soda gibi birçok sektör için kritik öneme sahip temel kimyasallarda, arz güvenliği ve maliyet baskısı yaratan yapısal bir probleme çözüm sunarken, aynı zamanda endüstriyel üretimi daha sürdürülebilir hale getiren güçlü bir yeşil teknoloji yaklaşımı ortaya koyuyor. Modüler elektrokimyasal altyapısı sayesinde tehlikeli yan ürünler oluşturmadan, yerinde ve rekabetçi maliyetlerle üretimi mümkün kılan Aepnus’un; net ticari fayda yaratan bu yaklaşımıyla ölçeklenebilir bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açımızda, öncü yatırımcılarımızdan Akkök Grubu’nun klor-alkali ve özel kimyasallar alanında Türkiye’deki önemli oyuncular arasında yer alması ve sahip olduğu endüstriyel deneyim, güçlü bir arka plan sunuyor.” Aepnus’un Türkiye için de stratejik değer taşıdığını vurgulayan Urcan, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin kostik ve sülfürik asit gibi temel kimyasallarda önemli ölçüde dış ticarete konu olan bir pazar olması dikkate alındığında, bu tür yenilikçi üretim teknolojilerinin orta vadede Türkiye’ye taşınabilmesi; arz güvenliği, sanayi rekabetçiliği ve yeşil dönüşüm açısından önemli bir stratejik potansiyel barındırıyor. 212 NexT olarak, güçlü bilimsel temele sahip, endüstriyel ölçekte uygulanabilir ve stratejik değer yaratan teknolojilere yatırım yapma yaklaşımımız Aepnus ile net biçimde örtüşüyor.”
Aepnus Kurucu Ortağı ve CTO’su Dr. Bilen Aküzüm ise şu açıklamayı yaptı: “Aepnus olarak, mevcut üretim süreçleriyle yerelleştirilmesi mümkün olmayan temel kimyasallar için yeni bir elektrokimyasal üretim modeli geliştiriyoruz. Bugün Türkiye yalnızca kostik soda ithalatı için yılda 150 milyon doların üzerinde kaynak ayırıyor. Bizim yaklaşımımız, bu tür kritik kimyasalların yerinde, güvenli ve daha sürdürülebilir biçimde üretilmesini mümkün kılarak arz güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Geliştirdiğimiz teknolojiler; batarya, kâğıt, tekstil ve ağır sanayinin yanı sıra alüminyum, bor, lityum, nikel ve kobalt gibi kritik metal ve minerallerin üretiminde yaygın olarak kullanılan kostik soda ve sülfürik asit için daha ekonomik ve ölçeklenebilir bir çözüm sunuyor. 212 NexT’in desteğiyle birlikte bu teknolojiyi küresel ölçekte ticarileştirmeye odaklanıyoruz.”