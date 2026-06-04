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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası 22 Dünya Kupası'nda 31 gol kralı!

        22 Dünya Kupası'nda 31 gol kralı!

        Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilen 22 turnuvada 31 gol kralı çıktı. Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan isim ise 1958'de 13 kez rakip fileleri havalandıran Just Fontaine oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        22 Dünya Kupası'nda 31 gol kralı!

        İSDünya Kupası tarihinde bugüne dek 31 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı.

        Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 İsveç'te attığı 13 golle gol krallığına ulaştı. Bu sayı, bir Dünya Kupası'nda bir futbolcunun attığı en yüksek gol sayısı oldu.

        1962 Dünya Kupası ise gol krallığının en düşük gol sayısıyla kazanıldığı turnuva olarak tarihe geçti. Bu kupada 6 futbolcu, dörder golle ilk sırayı paylaştı. Şili'de düzenlenen organizasyon ayrıca en çok sayıda futbolcunun gol krallığını paylaştığı kupa olarak da dikkati çekti.

        İLK 'KRAL' STABILE

        Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu.

        Stabile, 1930 Uruguay'da 8 golle ilk sırayı aldı. 1934'te Çekoslovak Oldrich Nejedly 5, 1938'de Brezilyalı Leonidas 7 golle birinciliği elde etti.

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        BREZİLYA'DAN 5 GOL KRALI

        Tüm Dünya Kupalarına katılan tek ülke Brezilya, aynı zamanda en fazla gol kralı çıkaran ülke olarak da tarihe geçti.

        Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 20 ülkeden 31 futbolcu, gol krallığı sevinci yaşadı. Brezilya, 5 oyuncuyla başı çekti. Almanlar, 3 futbolcuyla ikinci, Fransa, Arjantin, Macaristan, İtalya ve İngiltere ise ikişer oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

        Birer futbolcusu gol kralı olan ülkeler ise şunlar:

        Çekoslovakya, SSCB, Şili, Yugoslavya, Portekiz, Polonya, Bulgaristan, Rusya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Uruguay ve Kolombiya.

        PELE VE MARADONA BAŞARAMADI

        Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele ve Diego Armando Maradona, Dünya Kupası tarihinde gol krallığı yaşayamadı.

        Brezilyalı Pele, mücadele ettiği 4 organizasyonda takımına 14 maçta 12 gol kazandırırken gol krallığına ulaşamadı.

        Maradona da 21 maçta 8 gol attı ve katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gol bakımından zirveye çıkamadı.

        Kupanın son gol kralı ise 2022 Katar'da attığı 8 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe oldu.

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        DÜNYA KUPALARI VE GOL KRALLARI

        Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda gol krallığına ulaşan futbolcular ve attıkları gol sayıları şöyle:

        Kupa Futbolcu Ülkesi Gol
        1930 Guillermo Stabile Arjantin 8
        1934 Oldrich Nejedly Çekoslovakya 5
        1938 Leonidas Brezilya 7
        1950 Ademir Brezilya 9
        1954 Sandor Kocsis Macaristan 11
        1958 Just Fontaine Fransa 13
        1962 Garrincha Brezilya 4
        Vava Brezilya 4
        Valentin Ivanov SSCB 4
        Leonel Sanchez Şili 4
        Florian Albert Macaristan 4
        Drazan Jerkovic Yugoslavya 4
        1966 Eusebio Portekiz 9
        1970 Gerd Müller Almanya 10
        1974 Grzegorz Lato Polonya 7
        1978 Mario Kempes Arjantin 6
        1982 Paolo Rossi İtalya 6
        1986 Gary Lineker İngiltere 6
        1990 Salvatore Schillaci İtalya 6
        1994 Hristo Stoichkov Bulgaristan 6
        Oleg Salenko Rusya 6
        1998 Davor Suker Hırvatistan 6
        2002 Ronaldo Brezilya 8
        2006 Miroslav Klose Almanya 5
        2010 Wesley Sneijder Hollanda 5
        Thomas Müller Almanya 5
        David Villa İspanya 5
        Diego Forlan Uruguay 5
        2014 James Rodriguez Kolombiya 6
        2018 Harry Kane İngiltere 6
        2022 Kylian Mbappe Fransa 8
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