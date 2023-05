HABERTURK.COM

Elementler burç özellikleri üzerinde hâkimiyet gösterirler. Ateş elementi cesareti, hava elementi değişken ruh halini, toprak elementi sabrı ve su elementi duygusallığı temsil eder. Peki, 22 Ekim hangi burç? 22 Ekim tarihinde doğanların burcu ne? 22 Ekim yükseleni nedir? 22 Ekim burcu yorumu nasıldır? 22 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar.

22 Ekim Hangi Burç?

22 Ekim tarihinde doğanların burcu terazidir. Terazi burcu 23 Eylül ile 22 Ekim arasını kapsamaktadır. Yani terazi burcunun son günü 22 Ekim’dir. Bu burç döngüsü 22 Ekim’den sonra Akrep’e geçmektedir.

22 Ekim Burcu Ne?

22 Ekim tarihinde doğanlar terazi burcuna mensup olmaktadır. 4 elementten hava grubu içerisinde yer alan terazi burcu güzelliğin ve zevkin gezegeni olan Venüs tarafından yönetilirler.

22 Ekim Burcu Özellikleri

Terazi burcu halk arasında dengesiz olarak nitelendirilmektedir. Oysa işin aslı böyle değildir. Terazi burcu oldukça dengeli ve uyumlu bir burçtur. Hayatın her alanında bu içten dengesini korur. Genel özellikleri uyumlu, neşeli ve güler yüzlü olmasıdır. Herkesin yardımına koşmayı kendine görev bilmiştir. Herkesin eşit imkânlarda hayat sürmesi vazgeçilmez bir idealidir. Dolayısıyla idealist yapıda düşünceleri vardır diyebiliriz. Hayatın güzelliklerinde kaybolmayı seçer. Her şeyi pozitif yönden değerlendirir. Terazi burcu kadını ve erkeğinin kendine has bir havası vardır. Bu çekiciliği sayesinde onunla edilen sohbetlerin bir tadı başkadır. Sizin dertlerinizi dinler, derman olmaya çalışır. Çözüm odaklı yaklaşır. Haksızlıklara boyun eğmez. Terazinin en ince çizgisi haksızlık karşısında susmaktır. Kimi zaman sahip oldukları bu rahatlık iş hayatında onlar için bir sorun olabilir. Bu sebeple iş bırakmaya kadar gidebilirler. Güzel olan her şeye düşkündür. Estetiğe önem verir.

22 Ekim Burcu Erkeği

Terazi erkeği halk arasında çapkınlığıyla ön plana çıkmaktadır. Ancak terazi erkeği bağlandıktan sonra eşine ve ailesine sadakatini sürdürür. Gözü sevdiğinden başkasını görmez. Ortamlarda çekicilikleriyle nam salmışlardır. Bu yüzden karşı cinsi de kolayca etkileyebilirler. Hem kibar hem de uyumludurlar. Küçük romantik oyunlardan hoşlanırlar. Şayet bir terazi erkeğine şüpheci olarak yaklaşır ve üstüne çok düşerseniz sizden soğuyacaktır. Çünkü özgürlüklerinden feragat etmek istemezler. Terazi burcu erkeğinin sergilediği kararsızlık hayatının her alanın etkiler. Bir ilişkiye başlarken ya da bir iş öncesinde sahip olduğu kararsızlık süreci uzatabilir. İletişimsel becerileri oldukça kuvvetlidir. Bu sebeple koyu sohbetlerin aranılan simalarındandır.

22 Ekim Burcu Kadını

Terazi burcu kadını içindeki iyimserliği her daim korur. Olaylara hep iyimser tarafıyla yaklaşır. Pozitif duyguların onlarda bu kadar yoğun olması hayatı güzelleştirir. Sevgi göstermekten asla çekinmez; oldukça sevecendirler. Bunları samimiyet ölçüsünde sunar. Samimi olmadığı birine karşı sevgi gösterdiğini söyleyemeyiz. Arkadaşları terazi için çok önemlidir. Estetik algılarına oldukça önem verir. Bunda güzelliğin ve aşkın gezegeni Venüs tarafından yönetilmesinin etkisi büyüktür. Hem sağlığına hem de dış görünüşüne önem verir.

22 Ekim Burcu Yorumu

Estetik değerlerine önem verir.

Aşkı ve güzelliği temsil eder.

Bağımsızlıklarına düşkündürler.

Herkese yardım eli uzatmaya hazırdırlar.

Dengeli ve uyumludurlar.

Kendine has bir çekicilikleri vardır.

Neşeli ve eğlencelidirler.

Konuşmayı ve dinlemeyi severler.

22 Ekim Yükseleni Nedir?

22 Ekim tarihinde doğan terazilerin merak ettiği bir diğer konu yükselen burçlarıdır. Yükselen burçlar günlük olarak değil, saatlik hatta dakikalık olarak değişim göstermektedir. Bunun için doğum tarihinizi ayrıntılı olarak bilmeniz gerekmektedir.

22 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Hadise

Oyuncu Alican Yücesoy

Komedyen Şahan Gökbakar

Futbolcu Aykut Demir

Bilim insanı Ahmet Mete Işıkara

Görüntü yönetmeni İlhan Arakon

22 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Rapçi Roddy Ricch

Şarkıcı Anca Pop

Şarkıcı Kim Han-bin (B.I)

Şarkıcı Rita Guerra

Şarkıcı Shaggy

Oyuncu Jesse Tyler Ferguson

Oyuncu Christopher Lloyd

Oyuncu Joan Fontaine

Oyuncu Valeria Golino

Oyuncu Sofia Vassilieva

Tiyatro oyuncusu Sarah Bernhardt

Yazar Doris Lessing

Yönetmen Spike Jonze

Komedyen Bob Odenkirk

Tenis oyuncusu Amanda Coetzer

Brezilyalı eski futbolcu Doniéber Alexander Marangon (Doni)

Brezilyalı eski futbolcu Deivid

İspanyol futbolcu Andrés Palop

ÖNERİLEN VİDEO