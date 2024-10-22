Ekim ayı boyunca, kültürel etkinlikler ve toplumsal duyarlılık projeleri dikkat çekerken, bu dönemde pek çok anlamlı gün kutlanıyor. 22 Ekim ise, dünya genelinde farkındalık yaratmayı amaçlayan önemli etkinliklerin düzenlendiği özel bir gün olarak karşımıza çıkıyor. İnsanları bir araya getiren bu tarihte, hangi etkinlikler ve özel günler var? İşte 22 Ekim’in taşıdığı değer...