22 Mayıs ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?
Yaz mevsiminin yaklaşması ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte etkili olan yağışlar, Ankara'daki baraj seviyelerine olumlu yansıyor. Başkentte yaşayan vatandaşların gündeminde ise "Yaz boyunca su sıkıntısı yaşanır mı?" ve "Barajlardaki mevcut su miktarı yeterli mi?" soruları yer alıyor. Peki, 22 Mayıs 2026 itibarıyla Ankara barajlarında son durum ne? İşte merak edilen detaylar…
ASKİ 22 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 22 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 46.41 seviyesinde yer aldı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 82.99
Çamlıdere Barajı: Yüzde 40.64
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 71.02
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 80.99
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 69.44
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32.22
Peçenek Barajı: Yüzde 27,48
Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20