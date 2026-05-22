Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 22 Mayıs ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        22 Mayıs ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        Yaz mevsiminin yaklaşması ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte etkili olan yağışlar, Ankara'daki baraj seviyelerine olumlu yansıyor. Başkentte yaşayan vatandaşların gündeminde ise "Yaz boyunca su sıkıntısı yaşanır mı?" ve "Barajlardaki mevcut su miktarı yeterli mi?" soruları yer alıyor. Peki, 22 Mayıs 2026 itibarıyla Ankara barajlarında son durum ne? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 09:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaz mevsiminin yaklaşması ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte etkili olan yağışlar, Ankara’daki baraj seviyelerine olumlu yansıyor. Başkentte yaşayan vatandaşların gündeminde ise “Yaz boyunca su sıkıntısı yaşanır mı?” ve “Barajlardaki mevcut su miktarı yeterli mi?” soruları yer alıyor. Peki, 22 Mayıs 2026 itibarıyla Ankara barajlarında son durum ne? İşte merak edilen detaylar…

        2

        ASKİ 22 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 22 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 46.41 seviyesinde yer aldı.

        3

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 82.99

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 40.64

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 71.02

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 80.99

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 69.44

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32.22

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 19 Mayıs 2026 (ABD Tekrar Saldırırsa İran Nasıl Misilleme Yapar?)

        81 Gündür dünyanın gündemi İran. ABD Başkanı yine blöf mü yapıyor? İran'ın dini lideri ne demek istedi? Teklifler daha ne kadar değişecek? Bölgesel savaş mı geliyor? Taraflar tekrar savaşa mı dönüyor? İsrail'de savaş hazırlığı arttı mı? Füze mi, vekil güçler mi, enerji mi? ABD tekrar saldırırsa İran...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi