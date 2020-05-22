Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı dün 154.500'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.276 vatandaşımız hayatını kaybettii. İşte 22 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 952 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 154 bin 500 ve can kaybının 4 bin 276 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 507 test yapıldı, 952 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1121 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, vaka sayısı 154 bin 500 ve vefat sayısı 4 bin 276 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401 ve iyileşen sayısı 116 bin 111 olarak kayıtlara geçti.

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI ÜÇ GÜNDÜR BİNİN ALTINDA

Sağlık Bakanlığı, dün; 33 bin 633 test yapıldığını, 961 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 1003 hastanın ise iyileştiğini açıklamıştı.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan 12 gün sonra, 22 Mart'ta toplam vaka sayısı binin üzerine çıkmıştı.

22 Mart'tan bugüne ilk kez 20 Mayıs'ta, günlük vaka sayısı binin altına düşmüştü.

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 153 bin 548 ve can kaybının 4 bin 249 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 633 test yapıldı, 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

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Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1003 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 729 bin 988, vaka sayısı 153 bin 548 ve vefat sayısı 4 bin 249 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 820, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 424 ve iyileşen sayısı 114 bin 990 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

Rusya'da ölü sayısında rekor artış!

Rusya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 150 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 3 bin 249'a, vaka sayısı ise 326 bin 448'e yükseldi

ABD'de can kaybı artıyor!

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 351 artarak 36 bin 393'e yükseldi. ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1373 artarak 96 bin 389'a yükseldi. İtalya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 32 bin 616'ya yükseldi.