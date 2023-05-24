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22 Temmuz doğumlu kişilerin merak ettiği hususlardan birisi 22 Temmuz burcu ne ya da 22 Temmuz hangi burç sorusu olmuştur. Bu sorunun cevabı sadece 1 gün farkla Yengeç burcudur. Çünkü 22 Temmuz Yengeç burcunun son günüdür. 22 Temmuz 23:59, bu burcun son dakikasıdır. Aslan burcuna çok yakın olmasına rağmen 22 Temmuz doğumlular da 22 Temmuz burç yorumlarında yoğun olarak Yengeç burcunun özelliklerini taşımaktadır.

22 Temmuz Burcu Özellikleri

22 Temmuz burcu, Yengeç burcunun son gününe denk gelen bir burçtur. 22 Temmuz burcunun özellikleri, Yengeç burcunun genel özellikleriyle birleşirken birçok farklı özelliği de beraberinde getirir. 22 Temmuz burcu kadını ve 22 Temmuz burcu erkeği pek çok noktada ortak özellik gösterebilmektedir.

22 Temmuz burcunun en belirgin özelliği, duygusal bir yapıya sahip olmasıdır. Bu burçta doğan insanlar, duygularını yoğun bir şekilde yaşarlar ve empati yetenekleri oldukça gelişmiştir. Hassas bir yapıları olduğu için çevrelerindeki insanların duygusal durumlarına kolayca uyum sağlayabilirler. Aynı zamanda 22 Temmuz burcunun insanları oldukça koruyucu ve anlayışlıdır. Sevdikleri insanları her zaman destekler ve onlar için fedakarlık yapmaktan çekinmezler.

22 Temmuz burcunun insanları aile ve ev hayatına büyük önem verirler. Evleri onlar için bir sığınak gibidir ve aileleriyle sıkı bağlar kurarlar. Bağlılık duygusu oldukça güçlü olduğu için aileleriyle olan ilişkileri oldukça sağlamdır. 22 Temmuz burcunun insanları, sevdiklerini korumak ve mutlu etmek için ellerinden geleni yaparlar.

Bu burcun insanları aynı zamanda oldukça analitik düşünme yeteneğine sahiptirler. Detaylara önem verirler ve her konuyu derinlemesine incelemek isterler. Zeki ve pratik zekaya sahip oldukları için çözüm odaklı düşünebilirler. Ayrıca 22 Temmuz burcunun insanları oldukça disiplinli ve sorumluluk sahibidir. Hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışır ve planlı bir şekilde ilerlerler.

Ancak, 22 Temmuz burcunun insanları aşırı duygusal olabilirler. Eleştiriye karşı hassas olabilirler ve kolayca incinebilirler. Aynı zamanda kendi iç dünyalarında sıkça sorgulamalar yapabilirler. Kararsızlık yaşayabilirler ve zaman zaman kendilerini güvende hissetmek için başkalarına bağımlı hale gelebilirler.

Sonuç olarak, 22 Temmuz burcu olan insanlar duygusal, koruyucu ve anlayışlı bir yapıya sahiptirler. Aileleri ve sevdikleri onlar için önemlidir ve onları her zaman desteklerler. Analitik düşünme yetenekleri ve disiplinli yapılarıyla başarılı olurlar. Ancak aşırı duygusal olmaları ve kendilerini sorgulamaları bazen zorluklar yaşatabilir.

22 Temmuz Burcu Yükseleni

22 Temmuz doğumlu kişilerin burcu Yengeçtir. Fakat 22 Temmuz burcunun yükseleni net bir burcu karşılamaz. Çünkü yükselen burç doğum saatine göre hesaplanır bu sebeple 22 Temmuz doğumlu iki bireyin yükselen burcu birbirinden farklı olabilir.

22 Temmuz Doğumlu Ünlüler

William Dafoe, Jon Olivia, Emilio Butragueno, Alvaro Arroyo ve Selena Gomez 22 Temmuz doğumlu yabancı ünlü ve futbolcu isimlerdendir.

Behzat Gerçeker, Sercan Temizyürek ve Aslı Der ise 22 Temmuz’da doğan Türk ünlü ve futbolculardandır.

21 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

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