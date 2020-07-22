Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 221 bin 500'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.526 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 22 Temmuz 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz açıklamadı.

21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 42 bin 846 testten 928'i pozitif çıktı, 18 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 221 bin 500 oldu. Toplamda 5 bin 526 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, entübe edilmiş hasta sayısı 379 oldu. 204 bin 11 hasta da iyileşti.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 9 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 9 milyon 10 bin 122 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 865 bin 263),Brezilya (1 milyon 409 bin 202),Hindistan (752 bin 393),Rusya (562 bin 384),Şili (306 bin 816),Peru (245 bin 81),İran (242 bin 351),Meksika (222 bin 68),Güney Afrika (208 bin 144) ve Pakistan (208 bin 30) oldu.

Türkiye’de iyileşenlerin sayısı 204 bin 11’e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 15 milyon 5 bin 328’e ulaşırken, virüs nedeniyle 616 bin 471 kişi hayatını kaybetti.