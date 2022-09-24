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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

22 yılın en kötü İngiltere'si!

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 1-0 yenilerek B Ligi'ne düşen İngiltere, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyorz

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  • 22 yılın en kötü İngiltere'si!

    UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.
  • 22 yılın en kötü İngiltere'si!

    A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.
  • 22 yılın en kötü İngiltere'si!

    SON 22 YILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ

    İngiltere'nin performansı küme düşmekle kalmadı aynı zamanda milli takımlarının son 22 yılının en kötü dönemi oldu.
  • 22 yılın en kötü İngiltere'si!

    Beş maçtır galibiyete uzak kalan İngiltere, 450 dakikadan fazla süredir gol atamadı.
  • 22 yılın en kötü İngiltere'si!

    Uluslar Ligi'nde organizasyona Macaristan'a yenilerek başlayan İngiltere devamında Almanya'yla 1-1 berabere kaldı; İtalya'yı ağırladığı maçta 0-0'a razı oldu.
  • 22 yılın en kötü İngiltere'si!

    Macaristan'ı konuk ettiği mücadelede rakibine 4-0 mağlup olan İngiltere dün de 1-0'lık yenilgiye engel olamadı.
  • 22 yılın en kötü İngiltere'si!

    TARAFTARLAR SOUTHGATE'İN KOVULMASINI İSTİYOR

    2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İngiltere'de taraftarlar, Gareth Southgate'in turnuvada takımın başında olmamasını istiyor.
  • 22 yılın en kötü İngiltere'si!

    Southgate yönetimindeki İngiltere, EURO 2020'de finale kalmış ancak penaltıların ardından organizasyonu ikinci sırada tamamlamıştı.
  • 22 yılın en kötü İngiltere'si!

    Southgate ve yardımcısı Steve Holland'ın sözleşmeleri turnuva sonunda Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. 
  • 22 yılın en kötü İngiltere'si!

    İngiltere'nin başında altıncı yılını geçiren Southgate, EURO 2020 finalinin dışında İngiltere'yi 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finaline ve UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülüğe taşımıştı.

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