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        23 Ekim ne günü? 23 Ekim'de kutlanan özel günler

        Ekim ayında 22 gün geride kalırken, 23 Ekim tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. 'Tarihte bugün' Avogadro Günü, her sene 23 Ekim'de saat 06.02 ile 18.02 saatleri arasında kutlanmaktadır. Avogadro Günü, (6.02 ve 10/23) Avogadro sayısının rakamları oluşturması sebebiyle bu tarih ve saat aralığında kutlanmaktadır. İşte Ekim'de kutlanan özel gün ve olaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 00:54 Güncelleme: 23.10.2024 - 00:54
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        Ekim ayında 23'üncü güne girildi. Bu kapsamda 23 Ekim'de kutlanan özel günler gündemi gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise dini ve milli bayramlar sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, 23 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...

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        23 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?

        Avogadro Günü olarak da adlandırılan, kimya alanında bir ölçüm birimi onuruna 23 Ekim'de kimyagerler ve kimya öğrencileri ve öğretmenleri tarafından kutlanan bir gündür. Mol, atomlar veya moleküller gibi kimyasal varlıkları ölçer.

        Avogadro sayısı veya (Avogadro sabiti olarak da geçer), bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısı olarak tanımlanır. 1 mol yani 12 gr karbon(12) elementindeki atom sayısı deneysel olarak hesaplanarak 6.02214199x1023 olarak bulunmuştur. Sayı İtalyan bilim adamı Amedeo Avogadro'dan sonra isimlendirildi.

        Avogadro Günü, her sene 23 Ekim'de saat 6:02 ile 18:02 (18:02) arasında kutlanıyor, çünkü ay-tarih biçiminde yazıldığında, tarih ve saat 6.02, 10/23, Avogadro'nun rakamındaki rakamları içeriyor

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        İŞTE 23 EKİM TARİHİNDE YAŞANAN BAZI OLAYLAR

        1840 - Posta ve Telgraf Nezâreti kuruldu.

        1853 - Kırım Savaşı başladı.

        1911 - Trablusgarp Savaşı'nda İtalyan yüzbaşı Carlo Piazza, Bingazi'deki Osmanlı siperleri üstünde tarihin ilk askeri keşif uçuşunu gerçekleştirdi. Piazza daha sonra ilk askeri amaçlı hava fotoğrafını da çekti.

        1912 - Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı ve Sırp orduları arasındaki Kumanova Muharebesi başladı.

        1915 - New York'ta 25-30.000 kadın oy hakları için 5. Cadde'de yürüyüş yaptı.

        1926 - Sovyetler Birliği'nde Leon Troçki ve Grigoriy Zinoviyev, Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliğinden çıkarıldı.

        1929 - New York Borsasında hisse senetlerinin değerindeki sürekli düşüş yavaş yavaş paniğe yol açmaya başladı (1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın ilk işaretleri)

        1946 - Birleşmiş Milletler, ilk genel toplantısını New York'ta yaptı.

        1956 - Macaristan'da Sovyet egemenliğine karşı ayaklanma başladı. Bütün ülkeye yayılan gösterilerde, isyancılar Sovyet birliklerinin çekilmesini istediler.

        1959 - Beyrut'ta yapılan III. Akdeniz Oyunları sona erdi. Türkiye serbest güreş millî takımı 8 sıklette birinci oldu ve genel klasmanda 13 altın, 8 gümüş, 1 bronz madalya aldı.

        1960 - Genel nüfus sayımı: Türkiye'nin nüfusu 27.754.820

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        1965 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Hükûmeti kurma görevini Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'e verdi.

        1972 - Zonguldak'ta iki ayrı kömür ocağında grizu patlamasında 20 işçi öldü, 76 işçi yaralandı.

        1973 - ABD başkanı Richard M. Nixon, Watergate skandalı ile ilgili Oval Ofis ses kayıtlarını mahkemeye teslim etmeyi kabul etti.

        1981 - Danışma Meclisi ilk toplantısını yaptı.

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        1983 - Beyrut'ta Amerikalı ve Fransız Barış Gücü Karargahlarına patlayıcı yüklü kamyonlarla intihar saldırısı yapıldı. 241 Amerikan deniz piyadesi ve 58 Fransız paraşütçü öldü.

        1993 - Karun Hazinesi, 28 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.

        2011 - Van'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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