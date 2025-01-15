23 günlük bebeğin ölümüne inceleme

Eskişehir'de evde rahatsızlanarak ailesinin bir eczaneye götürdüğü 23 günlük erkek bebek, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre kalbinin durduğu belirlenen bebeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu A.J.’nin (22) 3 çocuğundan biri olan 23 günlük erkek bebek, sabah saatlerinde rahatsızlandı.

ANNE VE BABASININ İFADESİ ALINDI

Bebeklerinin nefes almadığını fark eden A.J. ve eşi, bebeği Ertaş Caddesi’ndeki bir eczaneye götürdü. Eczanedekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinde kalbinin durduğu belirlenen bebek, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan bebek doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından bebeğin anne ve babasının ifadesi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.