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23. İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

23'üncü İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi

23. İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
23. İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
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HABERTURK.COM

Bu yıl 14-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 23. İzmir Kısa Film Festivali'ne İzmirli sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Festival 6 gösterim salonu ve dijital platformu ile 20.000'in üzerinde izleyiciye ulaştı.

Festival içerisinde 2 yıldır sürdürülen sinema eğitim ve söyleşi bölümünde bu yıl sürdürülebilir film yapımı üzerine eğitimler, film proje sunumları ve sektörel söyleşiler gerçekleştirildi. Yeşil film üretimi ile ilgili bir rehber oluşturularak kriterlerin belirlenmesi üzerine yapılan söyleşilerde Türkiye'nin ilk yeşil film yapım hareketi olan 'Gelecek 2121' filmi ekibi de yer aldı. Festival'de jüri olarak yer alan Ümmü Burhan, Zeynep Santiroğlu Sutherland ve başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy da söyleşileri ile programda bulundu.

'ALTIN KEDİ' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İzQ İnovasyon Merkezi'ndeki törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kısa Film Festivali Direktörü Yusuf Saygı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, jüri üyeleri, sanatçılar, yönetmenler ve sanatseverler katıldı.

Törende konuşan Başkan Tunç Soyer İzmir'in girişimciler şehri olduğunu ifade ederek, “Tarih boyunca böyleydi. Bugün de öyle. Şehrimizin girişimci ruhunu ve insanlarını gelecekte çok daha ileri bir noktaya taşımakta kararlıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nin bir destekçisi olması bu nedenle bana büyük gurur veriyor. Biliyorum ki bu festival İzmir'in girişimci insanlarının en önemli başarılarından biri. 23 yıl! Dile kolay. Çeyrek asırdır İzmir’de bu festival tam profesyonel bir anlayış fakat aynı zamanda gönüllü bir ruhla tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Türkiye'nin tek Oscar Qualification sertifikasına sahip olan festivalimiz, İzmir girişimciliğinin gurur kaynağıdır” dedi.

“Bu akşam aynı zamanda yepyeni sanatsal üretimlerin başlangıcı olacak” diyen Başkan Soyer, şöyle devam etti: “8500 yıllık tarihi boyunca İzmir, dünyanın en coşkulu sanat üretim yerlerinden biri olmuş. Bu coşkuyu bir kere daha büyütmek için sinema sektörünün çok özel bir konumu var. Tüm gayemiz İzmir’i sinemanın kalbinin attığı önemli şehirlerden biri haline getirmek. Çeyrek asra yakın süredir kesintisiz düzenlenen Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, hiç şüphesiz bizi bu hedefe doğru taşıyan çalışmaların en başında yer alıyor. İzmir Sinema Ofisi’ni de aynı amaçla kurduk. Bugün, 23. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali Akdeniz'in uyum kültürünün eşsiz bir eseri olarak tarihteki yerini alıyor. Ve biliyorum ki bu sadece bir kapanış değil. Bu akşam aynı zamanda yepyeni sanatsal üretimlerin başlangıcı olacak. Uyum içinde bir yaşam için İzmir’den dünyaya ilham verecek."

10 farklı kategoride 22 ödülün dağıtıldığı 'Altın Kedi' ödül töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Ulusal Kurmaca' kategorisinde 'Ben Tek, Siz Hepiniz' filminin yapımcılarına ödülünü takdim etti. Gecede 22 ödül verildi. Festival kapsamında 300'ün üzerinde film seyirciyle ücretsiz buluştu, atölye çalışmaları ve söyleşiler yapıldı. Aldıkları ödüller ile Akademi Ödüllerine başvurabilecek olan filmler animasyon dalında 'Oyun' Önder Menken ve kurmaca dalında Ben Tek 'Siz Hepiniz' Barış Kefeli, Nükhet Taneri oldu.

ÖDÜLLER

Uluslararası Kurmaca Kategori en iyi 3. film Deer, yönetmen: Hadi Babaeifar

Uluslararası Kurmaca Kategori en iyi 2. film Warsha, yönetmen: Dania Bdeir

Uluslararası Kurmaca Kategori en iyi 1. film Brutalia, yönetmen: Manolis Mavris

Ulusal Deneysel Kategori en iyi film Larva, yönetmen: Volkan Güney Eker

Ulusal Belgesel Kategori en iyi film Suriyeli Kozmonot, Yönetmen: Charles Emir Richards

Ulusal Animasyon Kategori en iyi film Oyun, Yönetmen: Önder Menken

Ulusal Kurmaca Kategori en iyi kurgu: Ben Tek Siz Hepiniz, Buğra Dedeoğlu

Ulusal Kurmaca Kategori en iyi oyuncu: Rutubet, Mücahit Koçak

Ulusal Kurmaca Kategori en iyi sanat yönetmeni: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada, Onur Sekmen

Ulusal Kurmaca Kategori en iyi görüntü: Birlikte Yalnız, Barış Aygen

Ulusal Kurmaca Kategori en iyi 3. Film: Adres Yönetmen: Aram Dildar

Ulusal Kurmaca Kategori en iyi 2. Film: Birlikte Yalnız Yönetmen: Kasım Ördek

Ulusal Kurmaca Kategori en iyi yönetmen: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada Özgürcan Uzunyaşa

Migros Gençlik Ödülü: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada Özgürcan Uzunyaşa

İzmir Works İzmir Pitching: Çetin'in Olağan Hikayesi Yönetmen: Elçin Engin

İzmir Works Belgesel Pitching: Affet Bizi - Enes Yıldız

İzmir Works post prodüksiyon ödül: Cennetsiz - Merve Bozcu

İzmir Works Witchcraft Films Yapım Desteği Ödülü: Merhaba Anne Benim Lou Lou

Başka Sinema Dağıtım Ödülü: Ben Tek Siz Hepiniz, Birlikte Yalnız, Bahçeler Put Kesildi, Gece Babamızı Ararken, Seçim, Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada

Ulusal Kurmaca Kategori en iyi film: Ben Tek Siz Hepiniz Yönetmen: Barış Kefeli, Nükhet Taneri Film

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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