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YORUM KURALLARINI OKUDUM

23 Mayıs Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak soruları milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramiyesi için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? 2019 bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri...

emekliye bayram ikramiyesi

23 Mayıs emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Soruları çığ gibi büyüyor. 2018 yılı itibariyle yasalaşan ve her sene iki kere bayramdan önceki günlerde verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri olarak toplamda 12 milyon kişi yararlanacak. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRALACAK 2019

Bu yıl ikramiyelerin Mayıs'ın son haftası verilmesi bekleniyor. Bunun sebebi ise bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı gününe denk geliyor. Bireyler hangi bankadan maaş alıyor ise ödemelerde o bankaya yapılacaktır.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı. Enflasyon oranına göre yapılacak çalışmalar neticesinde yeni rakamın netleşmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor.

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA KURBAN BAYRAMI'NDA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

 

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