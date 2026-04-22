        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan 2026 Perşembe yarın borsa açık mı? Para transferi yapılabilecek mi?

        Son günlerde yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında, 23 Nisan'da (yarın) borsaların açık olup olmadığı geliyor. Peki 23 Nisan Perşembe günü borsalar açık mı? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 09:28 Güncelleme:
        Son günlerde yatırımcıların gündeminde en çok öne çıkan konulardan biri, 23 Nisan’da (yarın) borsaların açık olup olmayacağı sorusu oldu. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen bu özel günde işlem yapılıp yapılamayacağı, özellikle alım-satım planı yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda işlem saatlerine ilişkin detaylar ve olası değişiklikler merak edilirken, yatırımcılar da buna göre pozisyonlarını şekillendirmeye hazırlanıyor. Peki 23 Nisan Perşembe günü borsalar açık mı? Detaylar haberimizde.

        23 NİSAN PERŞEMBE (YARIN) BORSA AÇIK MI?

        Borsa İstanbul tarafından açıklanan 2026 yılı resmi tatil takvimine göre, 23 Nisan Perşembe (yarın) günü tüm piyasalarda işlemler durdurulacak. Bu kapsamda Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası’nda herhangi bir seans gerçekleştirilmeyecek.

        23 NİSAN PERŞEMBE (YARIN) PARA TRANSFERİ YAPILABİLECEK Mİ?

        Banka şubeleri kapalı olacağı için, bu kanallar üzerinden EFT ve havale işlemleri yapılamayacak. Buna karşılık, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi aracılığıyla belirlenen limitler çerçevesinde günün her saati para transferi gerçekleştirilebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
