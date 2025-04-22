23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle, vatandaşlar eczanelerin çalışma durumunu merak ediyor. 23 Nisan'da hastane ve aile hekimliklerinin kapalı olması nedeniyle, ilaç temini için eczanelerin durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 23 Nisan'da eczane ve hastaneler açık mı? İşte, detaylar...