23 Nisan'da noterler çalışıyor mu? 23 Nisan'da nöbetçi noterler açık mı?
Tüm yurtta her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri, 23 Nisan'da noterlerin açık olup olmadığı oldu. Alım-satım gibi evrak işleri bulunan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor. Peki 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu? 23 Nisan'da nöbetçi noterler açık mı? Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 21 Nisan 2026 - 11:54
23 NİSAN'DA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan Perşembe günü resmi tatil kapsamında noterler hizmet vermeyecek. 24 Nisan Cuma günü ise noterler normal çalışma düzenine dönerek hizmet vermeye devam edecek.
23 NİSAN'DA NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için nöbetçi noterler de çalışmayacak.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
