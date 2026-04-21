        23 Nisan'da noterler çalışıyor mu? 23 Nisan'da nöbetçi noterler açık mı?

        Tüm yurtta her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri, 23 Nisan'da noterlerin açık olup olmadığı oldu. Alım-satım gibi evrak işleri bulunan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor. Peki 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu? 23 Nisan'da nöbetçi noterler açık mı? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 11:54
        Tüm yurtta her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, noterlerin çalışma durumu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle alım-satım ve çeşitli resmi işlemleri bulunan vatandaşlar, 23 Nisan’da noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu? 23 Nisan'da nöbetçi noterler açık mı? Detaylar haberimizde.

        23 NİSAN'DA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

        23 Nisan Perşembe günü resmi tatil kapsamında noterler hizmet vermeyecek. 24 Nisan Cuma günü ise noterler normal çalışma düzenine dönerek hizmet vermeye devam edecek.

        23 NİSAN'DA NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için nöbetçi noterler de çalışmayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boya fabrikasında yangın! Patlamalar yaşandı!

        Başkentte bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Asensio derbiye yetişek mi?
        Asensio derbiye yetişek mi?
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"