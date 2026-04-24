23 Nisan Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti rakamları tam liste sorgulama ekranı
Milli Piyango 23 Nisan özel çekişinde heyecan sona erdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen özel çekilişte büyük ikramiye, amorti ve diğer kazanan numaralar belli oldu. Binlerce kişi tam, yarım ve çeyrek biletleriyle sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Milli Piyango Online üzerinden yapılan canlı çekiliş sonrası büyük ikramiye kazandıran bilet numaraları açıklandı. İşte 23 Nisan Milli Piyango sonuçları büyük ikramiye ve amorti rakamları sıralı tam liste...
23 Nisan özel çekilişinde büyük ikramiye kazandıran rakamlar belli oldu. Büyük ikramiyenin yanı sıra ikinci ve üçüncü kategori ödüller de sahiplerini buldu. Çekiliş sonrası “büyük ikramiye hangi numaraya çıktı, amorti ne oldu?” soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. 2026 Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişinde bilet fiyatlarının çeyrek bilet için 150 TL, yarım bilet için 300 TL ve tam bilet için 600 TL seviyesinde satışa sunuldu. İşte 23 Nisan Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı...
23 NİSAN 2026 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
23 Nisan özel çekilişinde büyük ikramiye kazandıran rakamlar belli oldu. İşte 23 Nisan özel çekilişinde kazandıran numaralar tam listesi
TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR
0870896 1070896 1170896 1270896 1370896 1470896 1570896 1670896 1770896 1970896 1800896 1810896 1820896 1830896 1840896 1850896 1860896 1880896 1890896 1871896 1872896 1873896 1874896 1875896 1876896 1877896 1878896 1879896 1870096 1870196 1870296 1870396 1870496 1870596 1870696 1870796 1870996 1870806 1870816 1870826 1870836 1870846 1870856 1870866 1870876 1870886 1870890 1870891 1870892 1870893 1870894 1870895 1870897 1870898 1870899
1 200 TL KAZANAN NUMARALAR
74 59 35 03 81 91 32
2 BİN 400 TL KAZANAN NUMARALAR
290 177 152 291 823 054 531 526 325 328
1 MİLYON 250 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
0063895 0880191 0000348 0522610 0552019
224 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
0086901 0977303 1872548 1759239 0359259 1067894 0567371 0434092 0913448 1911497 1523115
72 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
0738417 0611198 0541393 0771833 1946260 0742788 0890640 1426402 0667915 1332559 1746992 1707269 1407716 0284694 0438168 0315371 1426100 1692220 0630382 1901707
6 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
1666 6886 5223 8574 0764 6078 7377 0678 1914 0996 9597 8398 3677 1456 1009 6974 9638 3661 2131 9142 2608 5668 3420 8258 1385 2375 6334 7528 9333 7956
20 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
05679 73398 26399 47265 56368 05578 99220 92244 15128 24426 68828 28178 47859 60542 34117 90669 21869 33833 86409 30029 96037 94662 61987 69753 73150 10845 33311 04023 12448 25643 71328 62088 90818 08973 85091 81662 70964 71274 03755 38972 60271 26718 92461 16111 60056 84141 63190 37971 66341 69207
36 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
486845 200145 666947 475164 715041 039115 579417 175752 836869 028772 646425 897363 005020 097534 219863 131845 556389 484906 735398 779518 197148 269452 255534 701536 406509 028806 796928 246286 460968 839463 463878 161959 657502 424850 871368 621463 666658 974808 638587 342044 525030 300483 129355 443407 060226 960228 657966 274934 187111 819646
AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR
Son 1 rakamına göre Amorti ikramiyesi kazanan numaralar 3 - 5 olarak belirlendi.
23 Nisan Milli Piyango özel çekilişinde, 150 milyon TL ikramiye kazandıran rakamlar belli oldu. Büyük ikramiye kazandıran numaralar 1870896 oldu.
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.