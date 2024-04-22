23 Nisan Salı günü marketler açık mı, kapalı mı?
Resmi tatil olan 23 Nisan'ın gelişiyle A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri ve günleri, market ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler tarafından gündeme geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak konusu oldu. İşte 23 Nisan A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma günleri ve saatlerine ilişkin detaylar...
23 Nisan'da A101, ŞOK, Migros ve BİM marketlerin çalışma durumu ve saatleri araştırılıyor. Gözler "Bugün marketler açık mı, kapalı mı? A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?" sorularına çevrildi. İşte 23 Nisan yarın A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri ve günleri....
23 NİSAN'DA MARKETLER AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda AVM'ler ve zincir marketler açık olacak.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı