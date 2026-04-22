        Haberler Bilgi Gündem 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2026: En güzel, anlamlı, duygulu, Türk bayraklı, kısa, uzun 2,3, 4, 6 kıtalık Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan şiirleri!

        23 Nisan Şiirleri 2026: En güzel, anlamlı, duygulu, Türk bayraklı, uzun, kısa 23 Nisan 2-3-4-6 kıtalık şiirler!

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl Türkiye genelinde büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde, ülkenin dört bir yanında okullarda törenler düzenleniyor; şiirler okunuyor, bayraklarla süslenen etkinliklerle bayram havası yaşatılıyor. 23 Nisan yaklaşırken öğrenciler de törenlerde okuyacakları anlamlı ve duygulu şiirleri araştırmaya başladı. Özellikle kısa, uzun ve 2–3–4 kıtalık; Atatürk, çocuk sevgisi ve Türk bayrağı temalı şiirlere yoğun ilgi gösteriliyor. İşte 23 Nisan coşkusunu yansıtan en güzel şiirler…

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 12:48 Güncelleme:
        1

        Bir ulusun egemenliğini geleceğin teminatı çocuklara emanet eden büyük bir vizyonun mirası olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, okullarda şiirler okunuyor, bayraklar dalgalanıyor ve Atatürk temalı görsellerle bayramın ruhu yaşatılıyor. Öğrenciler ise törenlerde seslendirmek üzere anlamlı, duygusal ve farklı kıtalardan oluşan şiirlere yoğun ilgi gösteriyor. Türk bayrağı ve Atatürk sevgisini anlatan dizelerle süslenen bu şiirler, 23 Nisan coşkusunu daha da güçlü hissettiriyor. İşte bayram ruhunu yansıtan 2, 3 ve 4 kıtalık anlamlı, duygulu, Türk bayraklı seçkin şiirler…

        2

        23 NİSAN ŞİİRLERİ 2026

        ÇOCUKLAR

        Çocuklar

        Onlar artık konuklardır

        Herkes kendince ağırlar konuklarını

        Kimi şakıya şakıya

        Kimi susarak, yumuşak

        Yaşadıkça eskir, ağırlaşır

        Artar boşluk

        Gün ayrı galaksiler

        Uzaklaşır kaç bin ışık yılı

        Sevgilerin, özlemlerin

        Miadı dolmuşsa

        Zorla zorla zorla

        Nereye kadar

        Onlar hoşça gitsinler

        Kalmalı bir eyyam daha

        Utana sıkıla

        GÜLTEN AKIN

        3

        ÇOCUK BAYRAMI

        Arkadaşlar, sevinelim,

        Hep gülelim, eğlenelim;

        * * * * * * * * * * * *

        Sıkılmasın hiç canımız;

        Çünkü bugün bayramımız...

        * * * * * * * * * * * *

        Oyun, alay, dernek düğün,

        Hepsi bizim işte bugün...

        * * * * * * * * * * * *

        Çocuklara hor bakmayın;

        İncitmeyin, esirgeyin...

        Ana yurdun oğlu, kızı,

        Umut veren şen yıldızı.

        * * * * * * * * * * * *

        Yarınları parlatacak;

        Şenlenecek her bir ocak...

        * * * * * * * * * * * *

        Korunacak cumhuriyet,

        Yükselecek bu memleket...

        EKREM ŞENOZAN

        4

        EGEMENLİK BAYRAMI

        Egemen bir milletin,

        Coştuğu bir gündür bu.

        Yurduma hürriyetin,

        Koştuğu bir gündür bu...

        * * * * * * * * * * * *

        Başımızda Atatürk,

        Ülkümüz yüce Türklük,

        Milletimin en büyük,

        Sevdiği bir gündür bu...

        * * * * * * * * * * * *

        Bugünleri gösteren,

        23 Nisan'ı veren,

        Büyük Atam diyor ki:

        "Türk, çalış öğün, güven..."

        ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU

        5

        ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

        Çocuklar şarkı söylerken

        Kanatlanır gökyüzüne, melek olur.

        Çocuklar şarkı söylerken

        Sarı saçlı, mavi gözlü, bebek olur.

        Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur.

        Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,

        Pırıl pırıl saydam kanatlı, kelebek olur.

        Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,

        Dillerinde, gözlerinde

        Yüreklerinde yalnızca bir dilek olur.

        Teşekkürler Atatürk

        Teşekkürler Atatürk

        M.MACİT TAŞ

        6

        ÇOCUKLARIMA

        Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun

        Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum

        Düşlerini som somut görüp şaşsınlar

        Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler

        * * * * * * * * * * * *

        Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum

        Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz

        De ki bütün işe yarayanlar

        İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

        AZİZ NESİN

        7

        ÇOCUK VE HÜZÜN

        Ne zaman bir çocuk ölse

        gözü evlerinde

        annesinin kavurduğu

        helvada

        kalır

        Yoksul bir çocuk görsem

        yağmur altında üşüyen

        köprü olmak geçer

        hiç değilse

        içimden

        SUNAY AKIN

        8

        23 NİSAN GÜNÜ

        Bayram yapar çocuklar,

        23 Nisan günü

        Büyük bir sevinç kaplar,

        Bütün yurdun üstünü

        * * * * * * * * * * * *

        Bin dokuz yüz yirmide

        Duyuldu halkın sesi

        Açıldı bu tarihte

        Büyük Millet Meclisi

        * * * * * * * * * * * *

        Bugün edildi ilân

        Yeni bir Türk devleti

        Bundan, 23 Nisan

        Sevindirir milleti

        İ. HAKKI SUNAT

        9

        GECE VE ANNE

        Anlamını bulmaktan korkup hayra zorlarken rüyayı

        içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

        * * * * * * * * * * * *

        Çıkıp yürüsem şimdi elinden kurtulup gecenin

        bitecek sanki yeryüzü,

        ansızın uçurum.

        * * * * * * * * * * * *

        Ey! durgun saçları karıştıran hayal.

        Affetmeye yatkın ruhumun bağışlamadığı gölge,

        terket beni, beni terket ve karış geçmişe.

        * * * * * * * * * * * *

        Ve artık istemem saçlarımda gezinse de ellerin

        soruları karışmış yanıtlar gibiyiz, yanlış,

        geceden doğmalıydım ben, geceden,

        kendime anne olmuşum meğer

        sokakları kovalarken çocuklar.

        * * * * * * * * * * * *

        Durup düşündüm de bende gülümseyen bir resmi yok

        içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

        OYA UYSAL

        10

        ANLAMAK

        Bazen anlıyorum

        Bazen anlamıyorum

        Annemi

        Babamı

        Ninemi

        Annem şöyle der

        Göstererek beni

        -Cin gibi maşallah

        * * * * * * * * * * * *

        Cin ne demek

        Gibi ne demek

        Babam diyor ki

        Bana bakarak

        -Altını üstüne getirmiş evin

        * * * * * * * * * * * *

        Hiç yapabilir miyim

        Dediklerini

        Tek başıma

        Ninemse der bana

        -Topaç gibi

        * * * * * * * * * * * *

        Bir dedem

        Açık insan

        Pek de zeki

        Dilinden bal akar

        Attaya gidelim der

        Al sana şeker der

        Göz kırpar

        Okşar

        Sever

        Birde gıdıklar

        Dedemi çok anlıyorum

        CAHİT ZARİFOĞLU

        11

        ÇOCUKÇA DA BEN DE VARIM

        Ben böyle yazdım sanma

        Ben böyle düşündüm

        Başından beri

        Sözcükler koşuyordu

        Düşünmelerimin ardından

        Çocuklar, çocuklar gibi

        Bayram yerlerinde

        * * * * * * * * * * * *

        Çocuklar oynuyordu

        Düşlerimin içindeki

        Bayram yerlerinde

        * * * * * * * * * * * *

        Ben onlara

        Hiçbir zaman

        Kapalı perdeleri göstermedim

        Kapalı kapıları göstermedim

        ÖZDEMİR ASAF

        12

        TÜRK ÇOCUĞUYUM BEN

        Bugünlerin küçüğü,

        Yarınların büyüğü,

        Hep çalışıp öğrenen

        Türk çocuğuyum ben.

        * * * * * * * * * * * *

        Ülkesini çok seven,

        Milletiyle övünen,

        Hep çalışıp üreten

        Türk çocuğuyum ben.

        * * * * * * * * * * * *

        Atatürk'ün izinde,

        İlkelerinin peşinde,

        Hiç durmadan yürüyen

        Türk çocuğuyum ben.

        13

        ŞU 23 NİSAN

        Şu yirmi üç Nisan'ı,

        Ne kadar çok severim.

        Neden diye sorsalar;

        Kendi bayramım derim.

        * * * * * * * * * * * *

        Hiçbir bayram veremez

        Bana onun tadını,

        Ata'm çocuk bayramı

        Koymuş onun adını.

        * * * * * * * * * * * *

        Yaşa 23 Nisan,

        Sevinmeyen yok inan,

        Saçtığın mutlulukla,

        Neşe doluyor her yan.

        FAHRÜNNİSA ELMALI

        14

        SEN OL ÇOCUĞUM

        Yurdu koruyan,

        Yarını kuran,

        Sen ol çocuğum.

        Eskiyi unut,

        Yeni yolu tut,

        Türklüğe umut,

        Sen ol çocuğum.

        Bizi kurtaran,

        Öndere inan,

        Sözünü tutan,

        Sen ol çocuğum.

        Küçüksün bugün,

        Yarın büyürsün

        Her işte üstün

        Sen ol çocuğum.

        Çalışıp öğren,

        Her şeyi bilen

        Yurduna güven

        Sen ol çocuğum.

        HASAN ALİ YÜCEL

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
