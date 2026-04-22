23 Nisan Şiirleri 2026: En güzel, anlamlı, duygulu, Türk bayraklı, uzun, kısa 23 Nisan 2-3-4-6 kıtalık şiirler!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl Türkiye genelinde büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde, ülkenin dört bir yanında okullarda törenler düzenleniyor; şiirler okunuyor, bayraklarla süslenen etkinliklerle bayram havası yaşatılıyor. 23 Nisan yaklaşırken öğrenciler de törenlerde okuyacakları anlamlı ve duygulu şiirleri araştırmaya başladı. Özellikle kısa, uzun ve 2–3–4 kıtalık; Atatürk, çocuk sevgisi ve Türk bayrağı temalı şiirlere yoğun ilgi gösteriliyor. İşte 23 Nisan coşkusunu yansıtan en güzel şiirler…
ÇOCUKLAR
Çocuklar
Onlar artık konuklardır
Herkes kendince ağırlar konuklarını
Kimi şakıya şakıya
Kimi susarak, yumuşak
Yaşadıkça eskir, ağırlaşır
Artar boşluk
Gün ayrı galaksiler
Uzaklaşır kaç bin ışık yılı
Sevgilerin, özlemlerin
Miadı dolmuşsa
Zorla zorla zorla
Nereye kadar
Onlar hoşça gitsinler
Kalmalı bir eyyam daha
Utana sıkıla
GÜLTEN AKIN
ÇOCUK BAYRAMI
Arkadaşlar, sevinelim,
Hep gülelim, eğlenelim;
* * * * * * * * * * * *
Sıkılmasın hiç canımız;
Çünkü bugün bayramımız...
* * * * * * * * * * * *
Oyun, alay, dernek düğün,
Hepsi bizim işte bugün...
* * * * * * * * * * * *
Çocuklara hor bakmayın;
İncitmeyin, esirgeyin...
Ana yurdun oğlu, kızı,
Umut veren şen yıldızı.
* * * * * * * * * * * *
Yarınları parlatacak;
Şenlenecek her bir ocak...
* * * * * * * * * * * *
Korunacak cumhuriyet,
Yükselecek bu memleket...
EKREM ŞENOZAN
EGEMENLİK BAYRAMI
Egemen bir milletin,
Coştuğu bir gündür bu.
Yurduma hürriyetin,
Koştuğu bir gündür bu...
* * * * * * * * * * * *
Başımızda Atatürk,
Ülkümüz yüce Türklük,
Milletimin en büyük,
Sevdiği bir gündür bu...
* * * * * * * * * * * *
Bugünleri gösteren,
23 Nisan'ı veren,
Büyük Atam diyor ki:
"Türk, çalış öğün, güven..."
ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU
ÇOCUKLARIN DİLEĞİ
Çocuklar şarkı söylerken
Kanatlanır gökyüzüne, melek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
Sarı saçlı, mavi gözlü, bebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
Pırıl pırıl saydam kanatlı, kelebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
Dillerinde, gözlerinde
Yüreklerinde yalnızca bir dilek olur.
Teşekkürler Atatürk
Teşekkürler Atatürk
M.MACİT TAŞ
ÇOCUKLARIMA
Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun
Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum
Düşlerini som somut görüp şaşsınlar
Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler
* * * * * * * * * * * *
Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz
De ki bütün işe yarayanlar
İşe yaramaz sanılanlardan çıkar
AZİZ NESİN
ÇOCUK VE HÜZÜN
Ne zaman bir çocuk ölse
gözü evlerinde
annesinin kavurduğu
helvada
kalır
Yoksul bir çocuk görsem
yağmur altında üşüyen
köprü olmak geçer
hiç değilse
içimden
SUNAY AKIN
23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
* * * * * * * * * * * *
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
* * * * * * * * * * * *
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. HAKKI SUNAT
GECE VE ANNE
Anlamını bulmaktan korkup hayra zorlarken rüyayı
içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…
* * * * * * * * * * * *
Çıkıp yürüsem şimdi elinden kurtulup gecenin
bitecek sanki yeryüzü,
ansızın uçurum.
* * * * * * * * * * * *
Ey! durgun saçları karıştıran hayal.
Affetmeye yatkın ruhumun bağışlamadığı gölge,
terket beni, beni terket ve karış geçmişe.
* * * * * * * * * * * *
Ve artık istemem saçlarımda gezinse de ellerin
soruları karışmış yanıtlar gibiyiz, yanlış,
geceden doğmalıydım ben, geceden,
kendime anne olmuşum meğer
sokakları kovalarken çocuklar.
* * * * * * * * * * * *
Durup düşündüm de bende gülümseyen bir resmi yok
içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…
OYA UYSAL
ANLAMAK
Bazen anlıyorum
Bazen anlamıyorum
Annemi
Babamı
Ninemi
Annem şöyle der
Göstererek beni
-Cin gibi maşallah
* * * * * * * * * * * *
Cin ne demek
Gibi ne demek
Babam diyor ki
Bana bakarak
-Altını üstüne getirmiş evin
* * * * * * * * * * * *
Hiç yapabilir miyim
Dediklerini
Tek başıma
Ninemse der bana
-Topaç gibi
* * * * * * * * * * * *
Bir dedem
Açık insan
Pek de zeki
Dilinden bal akar
Attaya gidelim der
Al sana şeker der
Göz kırpar
Okşar
Sever
Birde gıdıklar
Dedemi çok anlıyorum
CAHİT ZARİFOĞLU
ÇOCUKÇA DA BEN DE VARIM
Ben böyle yazdım sanma
Ben böyle düşündüm
Başından beri
Sözcükler koşuyordu
Düşünmelerimin ardından
Çocuklar, çocuklar gibi
Bayram yerlerinde
* * * * * * * * * * * *
Çocuklar oynuyordu
Düşlerimin içindeki
Bayram yerlerinde
* * * * * * * * * * * *
Ben onlara
Hiçbir zaman
Kapalı perdeleri göstermedim
Kapalı kapıları göstermedim
ÖZDEMİR ASAF
TÜRK ÇOCUĞUYUM BEN
Bugünlerin küçüğü,
Yarınların büyüğü,
Hep çalışıp öğrenen
Türk çocuğuyum ben.
* * * * * * * * * * * *
Ülkesini çok seven,
Milletiyle övünen,
Hep çalışıp üreten
Türk çocuğuyum ben.
* * * * * * * * * * * *
Atatürk'ün izinde,
İlkelerinin peşinde,
Hiç durmadan yürüyen
Türk çocuğuyum ben.
ŞU 23 NİSAN
Şu yirmi üç Nisan'ı,
Ne kadar çok severim.
Neden diye sorsalar;
Kendi bayramım derim.
* * * * * * * * * * * *
Hiçbir bayram veremez
Bana onun tadını,
Ata'm çocuk bayramı
Koymuş onun adını.
* * * * * * * * * * * *
Yaşa 23 Nisan,
Sevinmeyen yok inan,
Saçtığın mutlulukla,
Neşe doluyor her yan.
FAHRÜNNİSA ELMALI
SEN OL ÇOCUĞUM
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.
Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün
Her işte üstün
Sen ol çocuğum.
Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum.
HASAN ALİ YÜCEL