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        Haberler Yaşam 23 Nisan tatil mi? 23 Nisan Salı günü okullar tatil mi ve yarım gün mü olacak? 23 Nisan resmi tatil mi?

        23 Nisan tatil mi? 23 Nisan Salı günü okullar tatil mi, yarım gün mü?

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan bu sene Salı gününe denk geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gün olan 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. 22 Nisan Pazartesi günü banka, eczane ve okullar açık olacak. Milyonlarca veli, öğrenci ve çalışan vatandaş bu sene hafta içine denk gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 23 Nisan tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2024 resmi tatil tarihlerine göre 23 Nisan resmi tatil mi sorunun yanıtı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 19.04.2024 - 00:04
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        Günümüzde de başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar tarafından coşku ile kutlanan 23 Nisan Bayramı'nın bu yıldönümüne kısa süre kaldı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı ve bu yıl hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki 23 Nisan resmi tatil mi, okullar, üniversiteler ve özel sektör tatil mi olacak?

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        23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİL Mİ?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu sene 23 Nisan Salı gününe denk geliyor.

        Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödeyecek.

        22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?

        22 Nisan resmi tatil statüsünde bulunmadığı için resmi tatil değildir.

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        23 NİSAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar. 23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan’da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan’da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

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        2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

        Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi

        Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma

        Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

        Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba

        Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba

        Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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