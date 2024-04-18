Günümüzde de başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar tarafından coşku ile kutlanan 23 Nisan Bayramı'nın bu yıldönümüne kısa süre kaldı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı ve bu yıl hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki 23 Nisan resmi tatil mi, okullar, üniversiteler ve özel sektör tatil mi olacak?