23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 23 Nisan Perşembe kargolar çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kargo şirketlerinin çalışma durumu merak konusu oldu. Resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum hizmet vermeye ara veriyor. Bu kapsamda 23 Nisan Perşembe günü teslimat bekleyenler, kargoların çalışıp, çalışmadığını araştırmaya başladı. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan Perşembe PTT ve özel kargo şirketleri çalışıyor mu? İşte 23 Nisan Perşembe kargoların çalışma saatleri...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kamu kurumları ve resmi daireler bu tarihte kapalı olacak. Bu kapsamda PTT şubeleri hizmet vermezken, kargo dağıtımları da gerçekleştirilmeyecek.
Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü Yurtiçi Kargo, DHL, Sürat Kargo ve benzeri özel kargo firmalarının çalışmaya ve dağıtım yapmaya devam etmesi bekleniyor.
Ancak kesin detaylı bilgileri kargo firmanız ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.