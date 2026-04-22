        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan Perşembe günü Başkentray, İZBAN, Marmaray, otobüs, metro, köprü ve otoyollar bedava mı olacak?

        23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Başkentray, İZBAN, Marmaray bedava mı olacak?

        23 Nisan öncesinde toplu taşıma ücretleri araştırmaları hız kazandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına yönelik hazırlıklar yapılırken, vatandaşlar ulaşım düzenlemelerine ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde toplu taşıma uygulamalarının nasıl olacağı netlik kazandı. Peki, 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi, yarın otobüs, metro, köprü ve otoyollar bedava mı? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 15:43 Güncelleme:
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken toplu taşıma ücretleri gündeme geldi. Bayram hazırlıkları sürerken vatandaşlar, ulaşımda uygulanacak yeni düzenlemeleri merak ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde toplu taşıma uygulamalarının kapsamı netleşti. Büyükşehir belediyeleri de kendi ulaşım sistemlerine ilişkin bilgilendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Peki, 23 Nisan’da otobüs, metro, köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak, uygulama ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 23 Nisan 2026’da İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

        Bunun yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok Büyükşehir Belediyesi de kendi bünyesindeki otobüs, metro ve vapur hatlarında ücretsiz ya da indirimli ulaşım uygulanacağını açıkladı.

        23 NİSAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, bayram süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak.

        Ancak Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli bu uygulamanın dışında tutuluyor ve geçiş ücretleri geçerliliğini koruyacak.

        UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ücretsiz ulaşım uygulaması 23 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 00.00’da başlayacak ve aynı gün saat 24.00’e kadar devam edecek. Vatandaşlar İstanbulkart, AnkaraKart veya İzmirim Kartlarını okutacak ancak bakiyelerinden düşüş olmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!