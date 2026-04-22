23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Başkentray, İZBAN, Marmaray bedava mı olacak?
23 Nisan öncesinde toplu taşıma ücretleri araştırmaları hız kazandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına yönelik hazırlıklar yapılırken, vatandaşlar ulaşım düzenlemelerine ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde toplu taşıma uygulamalarının nasıl olacağı netlik kazandı. Peki, 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi, yarın otobüs, metro, köprü ve otoyollar bedava mı? İşte tüm detaylar...
23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 23 Nisan 2026’da İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.
Bunun yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok Büyükşehir Belediyesi de kendi bünyesindeki otobüs, metro ve vapur hatlarında ücretsiz ya da indirimli ulaşım uygulanacağını açıkladı.
23 NİSAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, bayram süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak.
Ancak Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli bu uygulamanın dışında tutuluyor ve geçiş ücretleri geçerliliğini koruyacak.
UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ücretsiz ulaşım uygulaması 23 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 00.00’da başlayacak ve aynı gün saat 24.00’e kadar devam edecek. Vatandaşlar İstanbulkart, AnkaraKart veya İzmirim Kartlarını okutacak ancak bakiyelerinden düşüş olmayacak.