Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 23 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama: Aile, Survivor All Star ve Ben Bu Cihana Sığmazam

        23 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması heyecanla bekleniyor!

        Reyting sonuçları 23 Ocak Salı akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Aile, Survivor All Star ve Ben Bu Cihana Sığmazam birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 23 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 07:51 Güncelleme: 24.01.2024 - 07:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Reyting sonuçları 23 Ocak Salı akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Salı akşamı ekrana gelenAile, Survivor All Star ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 23 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        23 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        23 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı
        Firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Kuzenlerin borç-alacak kavgası kanlı bitti
        Kuzenlerin borç-alacak kavgası kanlı bitti
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Kötü gidişe devam
        Kötü gidişe devam
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        Koca bir sıfır!
        Koca bir sıfır!