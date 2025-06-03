Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli genç ölü bulundu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Emirhan Şahin, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Şahin'in kesin ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 08:40 Güncelleme: 03.06.2025 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Emirhan Şahin (23), tarımsal üretim ve bitki koruma ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada staj yapmak üzere 3 ay önce Bursa’nın Orhangazi ilçesine geldi.

        STAJ YAPTIĞI FABRİKAYA GİTMEDİ

        DHA'daki habere göre Şahin, sabah staj yaptığı fabrikaya gitmeyince, arkadaşları kendisini telefonla aradı. Telefonu açan olmayınca, arkadaşları Şahin’in komşularına haber verdi.

        KOMŞULARI GENCE ULAŞAMADI

        Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki 2 katlı binanın alt katındaki dairede yaşayan Emirhan Şahin’e, komşuları da ulaşamayınca, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Kapısı çilingire açtırılan daireye giren ekipler, Şahin’i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emirhan Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Şahin'in cansız bedeni, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Emirhan Şahin'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        CHP Kurultayı soruşturmasında 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı soruşturmasında 12 kişiye hapis istemi
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Starmer'dan savaşa hazırlık açıklaması
        Starmer'dan savaşa hazırlık açıklaması
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı