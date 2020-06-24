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24 Haziran Hava durumu 2020 - Meteoroloji İstanbul hava durumu! Bugün havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarısı yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da dün dolu yağışı için uyarmış ve şiddetli fırtına ve yağış yaşanmıştı. Peki İstanbul'da bugün havalar nasıl olacak? İşte 24 Haziran 2020 Meteoroloji İstanbul hava durumu verileri...

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa, Kütahya, Çankırı, Sivas, Yozgat, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölgemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
24 Haziran Çarşamba15273291168,93413,728,4
25 Haziran Perşembe14293189131034,514,528,9
26 Haziran Cuma16293175179,834,714,728,2
27 Haziran Cumartesi15302785188,4371427,9
28 Haziran Pazar1531247612835,61427,8
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