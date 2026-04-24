24 Nisan okullar tatil mi, Bugün okul var mı? 24 Nisan'da kamu kurumları çalışacak mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Perşembe gününe denk gelmesi ve resmi tatil ilan edilmesinin ardından gözler 24 Nisan'a çevrildi. Özellikle veliler ve öğrenciler, 23 Nisan tatilinin 24 Nisan Cuma günü ile birleştirilip hafta sonuyla birlikte uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki 24 Nisan okullar tatil mi, bugün okul var mı? 24 Nisan'da kamu kurumları çalışacak mı? İşte detaylar...
24 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
En çok merak edilen konular arasında eğitim kurumlarının açık olup olmayacağı yer alıyor. Milli Eğitim takvimine göre 24 Nisan Cuma günü okullarda eğitim devam edecek ve dersler normal işleyişinde sürdürülecek.
24 NİSAN'DA KAMU KURUMLARI ÇALIŞACAK MI?
Vatandaşların en çok merak ettiği bir diğer konu ise kamu kurumlarının çalışma durumu oldu. Yapılan resmi açıklamalara göre 24 Nisan Cuma günü kamu kurumları, belediyeler, bankalar ve özel sektör kuruluşları normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek.