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25 Mart koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de bugünkü korona vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısında her gün artış yaşanıyor. Koronavirüs ile mücadelede devam ederken aşı ile ilgili güzel bir haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu. Peki 25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika koronavirüs haberleri...

25 Mart koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç oldu?
AA

25 Mart koronavirüs tablosu açıklanıyor! En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi. İşte son dakika Türkiye'den koronavirüs haberleri....

25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

25 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1142 oldu. Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Koca, Twitter hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:

"BioNTech aşısı geçen hafta 5800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Kovid-19'a karşı grip ve zatürre aşılarının koruma sağladığını gösteren bilimsel bir veri bulunmadığını, korunma sağlanması için Kovid-19'a karşı geliştirilen özel aşıların yapılması gerektiğini bildirdi.

YÜZ YÜZE SINAV TAKVİMİ GÜNCELLEMESİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),koronavirüs salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren yapılabileceğini bildirdi. Bunun yanında, tüm illerde yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek. İllerin güncel risk grubuna göre okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde, sınavlar da 3 Mayıs'tan önce yüz yüze yapılabilecek.

FENERBAHÇE'DE KORONAVİRÜS VAKASI

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübünde Kovid-19 pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi. Yılport Samsunspor'da da bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son açıklanan haftalık verilere göre vaka sayısı en fazla artan iller arasında yer alan Kastamonu'da taziye, hasta ve ev ziyaretleri yasaklandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, ilin Kovid-19 vaka sayısında görülen yükselişler sonrasında "çok yüksek riskli iller" arasına girdiğini bildirdi.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yoğun bakım doluluk oranında yüzde 70'in üzerine çıktıklarını belirterek vatandaşları uyardı.

Çorum'un Kargı ilçesinde 2 köyde, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir köy ile apartmanda, Tosya ilçesinde bir köy ile 2 apartmanda, Bitlis'te bir apartmanda, Adıyaman'da 66 evde, Ardahan'ın Göle ilçesinde 2 köyde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başladı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki okulda Kovid-19 vakasının görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Ankara'da Kovid-19 testi yaptıran ve sonucu beklemeden Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıkan baba ve oğlu, sonucun pozitif çıkması üzerine, filyasyon ekibi tarafından Aksaray'da yolcu otobüsünden indirilip ambulansla öğrenci yurduna nakledildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan pazarcı, satış yaparken yakalandı.

Trabzon'da 26 meslek ve sivil toplum kuruluşu, başlattıkları "Mavi Seferberlik" hareketiyle Kovid-19 salgınıyla etkin ve kapsamlı mücadele çağrısında bulundu.

Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Kovid-19 ile mücadelede, kentte hedef nüfus olarak belirlenen 250 bin kişide aşılama oranının yüzde 75'i aştığını bildirdi.

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