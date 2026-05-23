Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 25 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı olacak? 25 Mayıs Pazartesi günü aciller açık olacak mı?

        25 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı olacak? 25 Mayıs Pazartesi günü aciller açık olacak mı?

        Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar hastanelerin çalışma düzenini araştırmaya başladı. 25 Mayıs Pazartesi gününün resmi tatil kapsamında yer almaması nedeniyle devlet ve özel hastanelerin hizmet durumu merak konusu oldu. Özellikle muayene randevusu bulunan vatandaşlar ile sağlık işlemlerini planlayanlar, hastanelerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Acil servislerin çalışma düzeni ve özel hastanelerin mesai saatleri de en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 25 Mayıs Pazartesi günü hastaneler açık mı, aciller hizmet verecek mi, özel hastaneler çalışıyor mu? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 21:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı yaklaşırken sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 25 Mayıs Pazartesi günü hastanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Bayram tatiline kısa süre kala devlet hastaneleri, özel hastaneler ve acil servislerin açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Muayene randevusu bulunanlar ile sağlık işlemlerini planlayan vatandaşlar, özellikle acil servislerin kesintisiz hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki, 25 Mayıs Pazartesi günü hastaneler çalışıyor mu, aciller açık mı, özel hastaneler hizmet verecek mi? İşte merak edilen ayrıntılar haberimizde…

        2

        25 MAYIS’TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

        25 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil kapsamında yer almadığı ve Kurban Bayramı tatiline dahil olmadığı için hastaneler normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

        3

        25 MAYIS’TA ACİL SERVİSLERİ AÇIK MI?

        25 Mayıs Pazartesi günü acil servisler her zamanki gibi 24 saat hizmet verecek.

        4

        25 MAYIS'TA ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

        25 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil kapsamında bulunmadığı için özel hastaneler de normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

        5

        25 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

        25 Mayıs Pazartesi günü sağlık ocakları ve aile hekimlikleri de normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar muayene, reçete yenileme, rapor işlemleri ve diğer birinci basamak sağlık hizmetlerinden mesai saatleri içerisinde yararlanabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP'ye mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklamalar

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel "Bugün ilk itirazımızı, tedbir kararını kaldırılması için Yargıtay'a yaptık. Yarın YSK'nın bize vermiş olduğu mazbataya sahip çıkması için YSK'ya başvuracağız." dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonun...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        İsrailli bakanın Fransız topraklarına girişi yasaklandı
        İsrailli bakanın Fransız topraklarına girişi yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        İstanbul'da bayram göçü
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?