25 Mayıs'ta kuyumcular açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs Pazartesi günü altın alışverişi yapılır mı?
Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar alışveriş hazırlıklarına hız verdi. 26 Mayıs'ın arife günü, 27 Mayıs'ın ise bayramın ilk günü olması nedeniyle 25 Mayıs Pazartesi gününün işleyişi merak konusu oldu. Altın ve takı alışverişi yapmak isteyenler, kuyumcuların çalışma durumunu araştırıyor. Peki, 25 Mayıs'ta kuyumcular açık mı, kapalı mı olacak? İşte tüm detaylar haberimizde…
Kurban Bayramı öncesinde alışveriş hareketliliği hız kazanırken, vatandaşlar 25 Mayıs Pazartesi gününde kuyumcuların çalışma durumunu merak ediyor. 26 Mayıs’ın arife günü, 27 Mayıs’ın ise bayramın ilk günü olması nedeniyle gözler bayramdan hemen önceki son iş gününe çevrildi. Altın ve takı alışverişi yapmak isteyenler, kuyumcuların açık mı kapalı mı olacağını araştırırken, günün işleyişine dair detaylar yakından takip ediliyor. Peki, 25 Mayıs’ta kuyumcular hizmet verecek mi? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
25 MAYIS’TA KUYUMCULAR AÇIK MI?
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü kuyumcular normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.
Bayram arifesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle bu tarih resmi tatil kapsamına girmiyor. Bu nedenle ülke genelinde kuyumcular, normal mesai saatleri içinde hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar gün boyunca altın ve takı alışverişlerini yapabilecek.
KURBAN BAYRAMINDA KUYUMCULAR KAPALI MI OLACAK?
Genel uygulamaya bakıldığında, özellikle mahalle aralarında hizmet veren küçük ölçekli kuyumcuların büyük kısmı resmi tatil olması nedeniyle Kurban Bayramında kuyumcular genellikle kapalı oluyor.
BAYRAM SÜRESİNCE AVM VE YOĞUN NOKTALARDA AÇIK OLANLAR VAR
Öte yandan alışveriş merkezlerinde bulunan kuyumcular ile işlek caddelerdeki bazı büyük işletmeler ise müşteri yoğunluğunu göz önünde bulundurarak açık olabiliyor. Bu nedenle tüm kuyumcuların bayramda kapalı olduğunu söylemek doğru olmuyor.
Mağduriyet yaşamamak için kuyumcuya gitmeden önce telefonla arayıp açık olup olmadığını teyit edilmelidir.