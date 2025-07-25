25 Temmuz güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ile, hava sıcaklığının ülke genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Peki, 25 Temmuz bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Hava durumuna ilişkin araştırmalar günün ilk saatleri itibarıyla hızlandı. Temmuz ayına girilmesiyle hava sıcaklıkları artarken güncel uyarılar ve yağış durumları araştırılıyor. Peki, 25 Temmuz Cuma bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimleri ile Erzurum’un güney ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık