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Haberler Yaşam Astroloji 26 Eylül Hangi Burç? 26 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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26 Eylül hangi burç? 26 Eylül burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astroloji geçmişten günümüze kadar gelen popülerliğini yitirmeyen bir alandır. Doğum tarihini bilen fakat burcunu bilmeyen kişiler veya astrolojiye ilgi duymaya yeni başlayan bazı insanlar 26 Eylül hangi burç, 26 Eylül burcu nedir, özellikleri nelerdir gibi soruları merak etmektedir.

26 Eylül Hangi Burç? 26 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Astrolojide 12 adet güneş burcu yer alır. 26 Eylül tarihinde doğan bir kişi de bu burçlardan birine sahiptir. 26 Eylül tarihine denk gelen burç nedir gelin birlikte bakalım.

26 Eylül Hangi Burç?

26 Eylül tarihinde doğan kişiler Terazi burcu olarak dünyaya gelmektedir.

26 Eylül Burcu Ne?

26 Eylül tarihinde doğan ve burcunu bilmeyen kimseler 26 Eylül burcu ne sorusunu sormaktadır. 24 Eylül ve 23 Ekim arası doğan Terazi burcudur.

26 Eylül Burcu Özellikleri

26 Eylül burcu özellikleri: Terazi burcunu tanımlayan en önemli söz “dengelediğim kişilerde kendimi arıyorum” sözüdür. Terazi burcu Venüs tarafından yönetilerek elementi havadır. Terazi burcunun sevdiği renkler pastel tonlar, solgun mavi tonlardır. Değerli taşı ise safirdir.

Terazi burcu Arap astrologlar tarafından ‘kıskanç’ olarak tanımlanır. Terazi burcu kişiler kibar, nezaket sahibi ve rafine zevkleri olan kişilerdir. İlişkilerinde akılcı davranarak her zaman adil olurlar.

26 Eylül Burcu Erkeği

26 Eylül burcu erkeği özelliklerinden biri eğlenmeyi ve gezmeyi seven kişiler olmasıdır. Etrafına karşı zorbalık yapan insanlardan çok fazla hazzetmemektedir. Terazi burcu erkeği iş hayatında ve sanat dünyasında kendini gösterecek kapasiteye sahiptir.

Terazi burcu erkeği mantıklıdır. İlişkilerinde de mantıklı ve akıllı davranmayı seven kişilerdir. Mantıklı olduğu kadar aynı zamanda duygusal ve romantik olma özelliğiyle de ön plana çıkarlar. Terazi burcu erkeği değişken ruh halleriyle çevresinde bulunan kişileri zora sokabilir. Kolay etki altına alınabilen 26 Eylül burcu erkeği kincidir. Kendilerine yapılan hataları asla unutmazlar.

26 Eylül Burcu Kadını

26 Eylül burcu kadını özellikleri arasında kararsız olmaları dikkat çeker. Kendi iç dünyalarında kurdukları denge ile yaşamayı seven kişilerdir. Terazi burcu kadını girdiği bir ortamda dikkat çekmeyi sever ve zarif duruşuyla mutlaka dikkatleri üzerinde toplar.

26 Eylül burcu kadını olan Terazi burcu kadını tartışmayı seven kişilerdir. Onlarla tartışmaya girdiğiniz de asla geri adım atmazlar. Terazi kadını aşk ilişkilerinde romantik olmayı seven kişilerdir. Hayatına giren kişiye daima sadık kalır ve onun için her şeyi yapar. Söz konusu sevdiği kişi olduğunda kıskançlık düzeylerinde artış görülebilir.

26 Eylül Burcu Yorumu

26 Eylül burcu yorumu: Hava grubuna mensup olan Terazi burcu kararsız yapısıyla ön plana çıkar. Terazi burcu kıskanç kişiler olup sevdiklerini paylaşmayı asla sevmez. Kıskançlık düzeyleri bazen bunaltıcı olabilmektedir. Terazi burcu mantıklı kişiler olarak karşımıza çıkar. Terazi burcu iş hayatında adaletli çalışmaya dikkat eder. Liderlik vasfı ön plandadır. Psikoloji ve sanat dalıyla ilgilenmeyi seven kişilerdir.

26 Eylül Yükseleni Nedir?

Yükselen burç astrologlar tarafından kişiye özel olarak hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken doğum saati ve doğum yeri bilgisine ihtiyaç duyulur. Bu sebeple 26 Eylül yükseleni nedir şeklinde araştırma yaptığınızda gerekli sonucu elde edemezsiniz.

26 Eylül'de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

26 Eylül'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular: Kerem Özyeğen, Yusuf Çim, Berk Atan, Servet Tazegül, Müjde Uzman…

26 Eylül'de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

26 Eylül'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular: T.S.Elliot, Julie London, Minette Walters, Donna Douglas; Ricardo Quaresma…

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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