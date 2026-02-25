Canlı
        Haberler Bilgi Gündem 26 Şubat Perşembe elektrik kesintisi! 26 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        26 Şubat'ta kesinti! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        26 Şubat Perşembe günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin planına göre, kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Giriş: 25.02.2026 - 23:25 Güncelleme:
        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 26 Şubat Perşembe günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 26 Şubat Perşembe İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...

