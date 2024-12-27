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        Haberler Bilgi Gündem 27 ARALIK RESMİ GAZETE KARARLARI BUGÜN | Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni dönem!

        27 Aralık Resmi Gazete kararları! Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?

        27 Aralık Resmi Gazete kararları yayımlandı. 32765 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Bugünkü sayıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınabilen araçlara 'yerlilik' şartı kararı yer aldı. Alınan diğer kararları merak eden vatandaşlar ''Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 27 Aralık Resmi Gazete kararları ve engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni dönemin detayları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:48
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        27 Aralık Resmi Gazete kararları son dakika belli oldu. Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'de; yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları yer alıyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 27 Aralık 2024 Cuma tarihli ve 32765 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Bugünkü sayıda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınabilen araçlara ‘yerlilik’ şartı kararı dikkat çekti. Peki, bugünkü Resmi Gazete kararları neler? İşte, 27 Aralık Resmi Gazete kararları...

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        ENGELLİLERİN ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA YENİ DÖNEM!

        Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        Bakanlık yetkilileri, Kararın, yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacıyla alındığını bildirdi.

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        ASGARİ ÜCRET KARARINA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE'DE

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 10 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 24 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

        Yapılan dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2025 arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1000 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlıkta düzenlediği toplantıda, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

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        İŞTE 27 ARALIK RESMİ GAZETE KARARLARI

        YASAMA BÖLÜMÜ

        KANUN

        7537 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

        – Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 173)

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        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        – 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (2) Numaralı Bendinde Yer Alan İstisnanın Kapsamına Giren Araçların Yerli Katkı Oranının Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9321)

        – İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2025 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9322)

        – Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2025 Yılında Alınacak Maktu Ücretlerin, 23/12/2019 Tarihli ve 1841 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Yer Aldığı Şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9323)

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        YÖNETMELİKLER

        – İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        – Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        – Su Verimliliği Yönetmeliği

        – Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        – Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        – Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik

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        TEBLİĞLER

        – Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

        – Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 419)

        – Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSÜGGM – 2024/1)

        – 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

        – Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        – Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        – Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat

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        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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