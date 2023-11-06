27. İstanbul Tiyatro Festivali'nde bu hafta 27. İstanbul Tiyatro Festivali bu hafta, Düğün, Sen Hamlet Değilsin, Hamiyet ve Birileri I Velda, Kerem, İpek oyunlarını izleyiciyle buluşturuyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, üçüncü haftasında yerli ve uluslararası gösterileri izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

Mask tiyatrosunun dünya çapında yeniden keşfinin öncüsü kabul edilen Berlin merkezli Familie Flöz, alametifarikası olduğu üzere duygu ve mizahı keskin gözlemlerle harmanladığı Düğün 7-8 Kasım’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde olacak.

Usta tiyatrocu Nesrin Kazankaya’nın yazıp yönettiği, müzik ve absürt güldürü öğeleriyle bezeli; Hamlet’ten tiratları da çağdaş bir perspektife yerleştiren Sen Hamlet Değilsin, “Bu İşte Bir Kadın Var” başlığı altında, 7-8 Kasım’da Alan Kadıköy’de izlenebilecek.

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Festivalin Adana’dan konuğu Birileri | Velda, Kerim, İpek bizi aidiyet kavramı üzerine yeniden düşünmeye davet edecek. Canan Günaştı’nın yönettiği oyun 9-10 Kasım’da Alan Kadıköy’de sahnelenecek.

2022’de 25. yıl dönümünü kutlayan, Türkiye’de indie müziğin en önemli temsilcilerinden Peyk, imza attığı ilk müzikali Hamiyet’i festivalde sahneleyecek. Hikâyesini grubun solisti İrfan Alış’ın kurguladığı, oyun metnini Deniz Madanoğlu’nun yazdığı, şarkıları topluluğa ait olan gösteri,10-11 Kasım’da Fişekhane’de izleyiciyle buluşacak.

Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleştirilen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Kasım’a kadar sürecek.

HAFTANIN OYUNLARI

DÜĞÜN 7-8 Kasım Salı 20.00 / Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Mask tiyatrosunun dünya çapında yeniden keşfinin öncüsü kabul edilen Berlin merkezli Familie Flöz, alametifarikası olduğu üzere duygu ve mizahı keskin gözlemlerle harmanladığı Düğün ile festivalde. Her anında son derece insancıl ve dokunaklı bir etki yaratan bu sözsüz oyun, bireysel mutluluk arayışı hakkında trajikomik bir öykü anlatırken ardında sınıf çatışmasından ekolojik meselelere uzanan bir toplumsal eleştiri barındırıyor. Michael Vogel’in yönettiği oyun, 7-8 Kasım’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde. REKLAM

SEN HAMLET DEĞİLSİN 7-8 Kasım Salı 20.00 / Alan Kadıköy Usta tiyatrocu Nesrin Kazankaya, yazıp yönettiği Sen Hamlet Değilsin’de Shakespeare’in ünlü trajedisindeki karakterler ve aralarındaki ilişkilerle paralellikler kurarak karavanda yaşayan bir anne, oğul ve kızının hikâyesi üzerinden günümüz sosyoekonomik koşullarının yarattığı bunalımlara eğiliyor. Müzik ve absürt güldürü öğeleriyle bezeli; Hamlet’ten tiratları da çağdaş bir perspektife yerleştiren oyun, yer yer izleyicilerin de katılacağı bir diyalog ortamı yaratıyor. “Bu İşte Bir Kadın Var” başlığı altında programda yerini alan oyun, 7-8 Kasım’da Alan Kadıköy’de izlenebilecek.

BİRİLERİ | VELDA, KERİM, İPEK 9-10 Kasım Perşembe 20.00 / Alan Kadıköy Festivalin Adana’dan konuğu Birileri | Velda, Kerim, İpek bizi aidiyet kavramı üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden hareketle farklı yazarların kaleme aldığı üçlemelerden oluşan “Birileri” projesinin üçüncü ayağı, bildirgenin 2., 6. ve 13. maddelerinden yola çıkıyor. Canan Günaştı’nın yönettiği oyun 9-10 Kasım’da Alan Kadıköy’de sahnelenecek.

HAMİYET 10-11 Kasım Cuma 20.00 / Fişekhane 2022’de 25. yıl dönümünü kutlayan, Türkiye’de indie müziğin en önemli temsilcilerinden Peyk, imza attığı ilk müzikali Hamiyet’i festivalde izleyicilerin beğenisine sunuyor. Hikâyesini grubun solisti İrfan Alış’ın kurguladığı, oyun metnini Deniz Madanoğlu’nun yazdığı, şarkıları topluluğa ait olan oyun, İstanbul’un dışındaki bir işçi mahallesinde kocası ve iki kızıyla sakin bir hayat süren Hamiyet’in 1980 darbesiyle altüst olan hayatını anlatıyor. Erol Babaoğlu’nun yönettiği Hamiyet, 10-11 Kasım’da Fişekhane’de izleyiciyle buluşacak.