Kasım ayının son günleri ile birlikte, dünya genelinde farklı kültürlerde ve toplumlarda özel günlerin anlamı yeniden gündeme geliyor. Kimi zaman bir farkındalık günü, kimi zaman ise tarihi bir olayın yıldönümü olarak kutlanan bu özel günler, çeşitli etkinliklere sahne olabiliyor. 27 Kasım’da kutlanan özel günler, dünyanın dört bir yanında farklı gelenekler ve mesajlarla anlam kazanıyor. Peki, bugünün önemi nedir? İşte 27 Kasım’a dair dikkat çeken detaylar...